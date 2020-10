Lili Estefan es tachada como “ambiciosa” tras las fuertes confesiones que hizo sobre la muerte de su madre

La conductora de televisión abrió su corazón para contar uno de los momentos más tristes que tuvo durante su vida en Cuba

“Y le dio su voto al presidente que separó a niños de sus padres, los dejó huérfanos?”, fue parte del comentario donde tacharon de “ambiciosa” a Lili Estefan

Lili Estefan ambiciosa. Tras las fuertes declaraciones sobre la infancia de Lili Estefan realizadas en el show que tiene junto con Gloria y Emily en Facebook, la conductora de ‘El Gordo y la Flaca’ ha recibido duras críticas.

Y es que durante el Episodio 3 de ‘Red Table Talk: The Estefans‘, Lili Estefan confesó los momentos dolorosos que vivió en Cuba cuando su madre murió, pero las reacciones de sus seguidores no han sido todas alentadoras, ya que hubo quienes la tacharon de “ambiciosa” y de “haberse olvidado” de lo que vivió en Cuba al votar por Trump.

Durante la emisión de ese programa, Lili Estefan contó que era una niña cuando su madre decidió quitarse la vida y de cómo su padre le dio la noticia de la muerte.

“Recuerdo que mi padre vino ese día y me dijo: “la vida no es justa, a veces no consigues lo que quieres”. Y luego me dijo, lo supe enseguida”… “Tu madre ha muerto”.

“Nunca he hablado de ello, primero por respeto a los que lo vivieron y en segundo porque soy una figura pública”, asegura la cubana.

“Cuándo intentaba hablar de ello solo lloraba, esa fue mi depresión. Deberíamos haber hecho algo, no pudo soportarlo. Su familia no estaba, en aquel momento Cuba era horrible, venía de una familia rica, Fidel Castro llegó al poder, comunismo”, explica Lili Estefan sobre la situación que vivía su familia en aquel momento de la tragedia.

“Mi padre hizo lo posible, era muy joven, si lo pienso y digo: ¿Cómo narices sobreviví a tanto?”, prosigue Lili entre lágrimas.

Sobre esto, la cadena de televisión Univisión publicó en su cuenta de Instagram sobre el tema: “#LiliEstefan recuerda entre lágrimas los difíciles momentos que pasó en su niñez por la muerte de su madre”, ante esto, las respuestas a la publicación no fueron tan favorables.

Una internauta de nombre @patyferreira71 respondió la mencionada publicación con lo siguiente: “Y le dio su voto al presidente que separó a niños de sus padres, los dejó huérfanos? Y los tiene enjaulados, no aprendiste nada ambiciosa solo a llenar tu cuenta bancaria ponerte unos trapos de marca y creerte diosa, bye”.