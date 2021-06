“La lucha continúa” hasta lograr el cierre de centros del ICE, dice activista

Nueva York, 25 may (EFE News).- El anuncio del cierre la pasada semana de dos centros de detención migratoria es motivo de celebración para los defensores de la comunidad inmigrante tras años de luchas, pero “todavía queda mucho trabajo por hacer”, afirmó un activista. “Todas las organizaciones estamos muy contentas pero en la medida en que persistan prisiones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no estaremos satisfechos. La lucha continúa”, dijo a Efe Rafael Pizarro, de la organización Bristol County for Correctional Justice en Massachusetts.

El centro de detención en el condado de Bristol fue precisamente uno de los que no recibirá más inmigrantes que enfrenten la deportación. “No hay base legal para que el alguacil vaya detrás de los indocumentados”, afirmó satisfecho Pizarro, si bien agregó que “no hay garantías de que pueda ser reabierta si hay cambio en el Gobierno en las próximas elecciones”.