Uno de los fundadores de los talibanes aseguró que a volverá a llevar a cabo ejecuciones y amputaciones de manos

Mullah Nooruddin Turabi, desestimó las críticas por las ejecuciones públicas

“Todos nos criticaron por los castigos públicos”, mencionó uno de los fundadores

INDIGNANTES DECLARACIONES. En una entrevista exclusiva, uno de los líderes fundadores de los talibanes dio escabrosos detalles sobre lo que volverá a la organización y que los habitantes afganos, deberán tomar en cuenta. En dicha entrevista, el hombre mencionó que próximamente los talibanes volverán a tener las ejecuciones y las amputaciones de manos.

El hombre se quejó de las críticas que han recibido por los civiles, debido a los castigos públicos que hicieron en contra de las personas que atentaban contra sus derechos. Él mencionó que seguirán al Islam y que harán sus propias leyes basadas en el Corán; tales declaraciones causaron una gran preocupación.

Líder talibán volverán ejecuciones: El anuncio del líder talibán

The Associated Press, anunció que no de los fundadores de los talibanes y el principal ejecutor de su dura interpretación de la ley islámica cuando gobernaron por última vez en Afganistán dijo que el movimiento ‘de mano dura’ volverá a llevar a cabo ejecuciones y amputaciones de manos, aunque tal vez no en público.

Esta entrevista llega en un momento de incertidumbre, sobre el futuro de Afganistán y las personas que no han podido salir del país que está siendo liderado por los talibanes. A cada momento, las personas que aún permanecen en territorio de los talibanes viven con el temor de que toquen a sus puertas y sean acusados duramente. Archivado como: Líder talibán volverán ejecuciones