El Senado y la Asamblea del Estado de Nueva York aprobaron un proyecto de ley para finalizar la suspensión de las licencias de conducir debido a la falta de pago de multas o tarifas de multas de tránsito. La legislación también crea un sistema de plan de pago para los conductores.

Seún publica ABC7, aún así, todavía no estaría vigente puesto que el proyecto de ley debe ser firmado por el gobernador Andrew Cuomo para convertirse en ley.

Esta iniciativa que favorece a los neoyorquinos es parte de un impulso nacional por abordar las politicas que afectan de forma injusta, precisamente, a los más vulnerables. Es decir, a las comunidades minoritarias y de bajos inresos.

Por eso, el proyecto de ley es patrocinado por el senador Tim Kennedy (D-Buffalo) en el Senado, y por el asambleísta Pamela Hunter (D-Syracuse) en la Asamblea.

“A través de este proyecto de ley, no solo estamos levantando las suspensiones vinculadas a multas de tráfico impagas, sino que estamos creando un sistema para que los neoyorquinos paguen estas tarifas de manera eficiente y sin temor a perder un trabajo, perder un pago de alquiler o perder un educación debido a desafíos personales y financieros “, dijo Kennedy.

“Esta medida ya se ha promulgado en varios estados y actualmente se está considerando en muchos otros. Nueva York necesita ponerse al día. Me complace ver que esta reforma pase rápidamente a la legislatura a nuestro regreso a Albany, e insto al Gobernador a que firme esta importante reforma en ley de inmediato”.

“Como representante de una de las comunidades de color más pobres del país, me enorgullece patrocinar esta legislación en la Asamblea”, dijo la asambleísta Pamela Hunter. “Criminalizar la pobreza mediante la suspensión de la licencia desestabiliza aún más a los neoyorquinos vulnerables y socava su capacidad de pago. Eliminar las suspensiones de licencias basadas en deudas e implementar un plan de pago ayudará a los neoyorquinos durante este momento difícil, al tiempo que generará más ingresos para el estado a través de estos planes basados ​​en ingresos”.

Un comunicado de prensa de Fines and Fees Justice Cente (FFJC), explica que la gran mayoría de las suspensiones de licencias de conducir de Nueva York son multas de tránsito que los residentes no pueden pagar. Cientos de miles de neoyorquinos no pueden conducir legalmente simplemente porque están atrapados en un ciclo de deuda de tráfico.

La nueva ley pondría fin a las suspensiones de licencias debido a la deuda de tráfico, al tiempo que pone a disposición planes de pago asequibles (al 2% de los ingresos mensuales de una persona o $10/mes, lo que sea mayor). La reforma también restablecería las licencias de las personas que actualmente tienen una licencia suspendida debido a la deuda del tráfico.

Entre enero de 2016 y abril de 2018, Nueva York emitió casi 1.7 millones de suspensiones de licencias de conducir por deudas de tráfico. Debido a que las personas negras y latinas son detenidas, multadas, acusadas y condenadas desproporcionadamente, este ciclo de pobreza y castigo sobrecarga especialmente a sus familias y comunidades.