Licencia de conducir Nueva Jersey. La Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey (MVC) informó este mes de cambios en las nuevas licencias de conducir y tarjetas de identificación para no conducir, entre ellos un aspecto más ligero. El cambio más obvio incorpora el nuevo logotipo y esquema de colores de la MVC que también se ven en agencias y estaciones de inspección.

Licencia de conducir Nueva Jersey: ¿por qué se sienten diferentes?

“Las características de seguridad mejoradas no se pudieron implementar con la tecnología antigua que se usaba para imprimir licencias e identificaciones (en agencias)”, dijo Connolly. “El nuevo material y la producción centralizada hacen que las nuevas licencias e identificaciones sean más seguras y menos susceptibles a la reproducción fraudulenta”.

Si bien algunos conductores dijeron que las nuevas licencias no fueron aprobadas por algunos camareros o gorilas, la policía fue informada del cambio en noviembre, dijo. Un aviso de MVC de finales de 2020 para las fuerzas del orden dijo que el cambio en la apariencia de la licencia de conducir digital mejorada se estaba implementando gradualmente, a partir de noviembre pasado, pero no mencionó que la licencia se sentiría diferente al tacto. Una vez que todas las agencias de MVC hicieran la conversión, ya no se emitiría la licencia más gruesa y antigua, según el aviso.