Los adolescentes y otras personas de Georgia deben aprobar el examen de conducir antes del 30 de septiembre para mantener la licencia.

Kemp aclara la regla de coronavirus sobre el requisito de licencia de conducir de las pruebas de manejo.

Ha habido mucha controversia y preocupación sobre la seguridad de tener conductores en las carreteras sin la experiencia necesaria.

Durante una conferencia de prensa el martes por la tarde, el gobernador Brian Kemp aclaró que aquellos adolescentes, y público en geneal, que recibieron una licencia de conducir durante la pandemia de coronavirus aún deberán tomar una prueba de manejo antes del 30 de septiembre.

Kemp firmó una nueva orden ejecutiva aclarando la primera en la que declara que cualquier perona que recibió una licencia sin realizar su prueba de manejo, aún deberán tomar una prueba de carretera.

Aquellos que recibieron licencias de conducir durante la suspensión de la prueba de carretera tendrán hasta el 30 de septiembre para tomarla.

La orden también establece que el Departamento de Servicios al Conductor puede completar la prueba de manejo en carretera de forma “remota” si es necesario.

La orden del gobernador Kemp también establece que DDS debe actualizar la información para reflejar que la suspensión de las pruebas en carretera fue solo temporal.

Las pruebas en carretera fueron suspendidas debido a los requisitos de distanciamiento social del estado, y se emitieron más de 20.000 licencias sin pruebas en carretera.

Ha habido mucha controversia y preocupación sobre el estado permitiendo licencias de conducir firmadas en línea sin haber aprobado un test mínimo de manejo en carretera. Muchos han expresado su preocupación de que haría que conducir por carreteras sea más peligroso.

Puedes ver la orden ejecutiva completa a continuación:

Ha habido mucha controversia y preocupación sobre el estado que permite a aquellos con permisos de conducir firmar en línea y recibir una licencia de conducir completa. Muchos han expresado su preocupación de que haría que conducir por carreteras sea más peligroso.

Las citas para tomar un examen práctico deben hacerse en línea en https://dds.georgia.gov

Licencias de conducir Georgia: prueba de manejo antes del 9/30

Licencias de conducir Georgia

