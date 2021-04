Estos son algunos de los documentos que podrías necesitar (que también verás si haces clic en la frase de ‘herramienta online’ arriba): un pasaporte extranjero con verificación del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) o del Servicio de Inmigración y Naturalización y un registro válido de llegada / salida (vale 4 puntos); formulario I-688B o I-766, presentado con una tarjeta válida de Seguro Social (3 puntos); tarjeta de residencia temporal (2 puntos); comprobante de residencia (puede incluir una factura de servicios públicos de los últimos 90 días); un documento de matrimonio (no aceptan copias ni certificados emitidos por entidades religiosas, val 3 puntos) y estado bancario (1 punto).

Los requisitos pueden cambiar

Si piensas optar por la licencia de conducir en Nueva Jersey, recuerda que los documentos enumerados no son exhaustivos y cambiarán en primavera, por lo que debes usar la herramienta online del estado para conocer todas tus opciones.

Si tienes más preguntas sobre los requisitos y el proceso para solicitar la licencia de conducir para indocumentados en Nueva Jersey, visita el sitio del MVC. Y no olvides que antes de acudir a la MVA, un profesional debe traducir todos los documentos que aún no estén en inglés. Y aunque esos documentos no necesitan estar certificados, sí deben incluir una nota de la persona que hizo la traducción.