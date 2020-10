Licencia de conducir internacional en EE.UU. ¿cómo asegurar mi auto?

Conductor internacional: Lo que debes saber acerca de tu licencia de conducir internacional en EE.UU.

Muchos inmigrantes usan su licencia de conducir internacional en Estados Unidos y se les hace difícil encontrar un seguro apropiado.

Te contamos algunas de las cosas más relevantes acerca del tema y cómo conseguir una buena póliza.

Si quieres conducir un auto con una licencia internacional en Estados Unidos, debes conocer algunos datos importantes para no tener problemas.

Muchos inmigrantes manejan con la licencia internacional, pero no encuentran la fórmula para hallar una buena póliza de seguros para su auto. Por eso, te contamos algunos de los puntos más importantes a tener en cuenta si este es tu caso.

Qué es realmente una Licencia Internacional de conducir o IDP

Un IDP no es más que un permiso oficial que traduce tu licencia de conducir emitida por el gobierno a 10 idiomas, explica la Federal Trade Commission (FTC).

Aunque tu licencia de conducir de los EE.UU. te permite conducir en muchos países extranjeros, las traducciones del IDP están destinadas a minimizar las barreras del idioma cuando conduces en países donde el inglés no se habla ni se entiende ampliamente.

Eso es todo lo que hace un IDP. No sustituye a una licencia válida emitida por el gobierno. No se puede usar en lugar de una licencia suspendida o revocada o como una tarjeta de identificación emitida por el gobierno. Y no te protegerá de multas de tráfico o “puntos”.

Si compras un IDP falso, no solo pagarás por un documento sin valor, sino que también podrías enfrentar problemas legales o retrasos en el viaje si te detienen por usarlo para conducir en un país extranjero.

En qué se diferencia un IDP de una licencia de conducir emitida por el estado

Una licencia de conducir te permite conducir un vehículo motorizado legalmente. Lo emite el estado en el que vives, pero te permite conducir en cualquier lugar de EE.UU. y Canadá.