Este grupo fue el primero en poder comenzar sus trámites para solicitar su licencia y a partir del 1 de junio podrán hacerlo los que no tienen su ITIN, por lo cual se les requiere una declaración jurada del por qué no tienen ese número.

Al igual que ha ocurrido en otros estados, una preocupación principal de la comunidad inmigrante es que la información que den a la agencia estatal de vehículos no se comparta con agencias federales, en particular el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas(ICE).

“El sábado fue un desastre”, aseguró a Efe una inmigrante peruana que prefirió no revelar su nombre y que se sintió “decepcionada” cuando rechazaron su documento del IRS pese a que fue renovado recientemente. “Traté de explicarle que el ITIN estaba bien, le di el papel de que lo renové en diciembre, le mostré el documento de que llené los impuestos con ese número y no quiso escuchar”, dijo y recordó que la empleada le pidió que llamara al IRS para que le cambiaran el número, tras lo cual le regresó los documentos.

Indocumentados han sufrido insultos al momento de solicitar su licencia de conducir

“Mucha gente entraba y salía” el sábado de la oficina de Vehículos de Motor en Freehold, en el condado de Monmouth, sin poder iniciar el proceso porque sus documentos eran rechazados y sin una explicación, dijo además a Efe esta madre peruana, que finalmente pudo entregar este lunes su solicitud.

Jaime, quien hace 15 años paga sus impuestos con su número de ITIN, aseguró que le faltaron el respeto cuando una de las empleadas le gritaba sin cesar que es un inmigrante “ilegal” y que no podía obtener una licencia. Recordó que la empleada que le atendió: “Fue muy malcriada y me empezó a gritar que le mostrara mi Seguro Social. Le dije que había ido a solicitar mi licencia y que tenía mi número de ITIN y me dijo que eso no servía”.