¿Amante de los libros de terror? ¡Te presentamos las mejores!

Historias de horror que te llevarán al borde de los nervios

Top 5 de libros de terror para los adictos a este género

Las historias de terror son infalibles para capturar la atención de las personas. Presentan un mundo ficticio o, mejor aún, basado en hechos reales, que nos transportan a un tiempo y espacio lleno de suspenso y aventuras que en la vida real jamás quisiéramos experimentar. Te presentamos el top 5 de libros de terror

Para que un libro de terror capture verdaderamente a quien lo lee, es necesario que la trama se vaya tejiendo poco a poco hasta hacer que el lector se adentre tanto a la historia que su mente empiece a considerar los posibles escenarios que conducirán al desenlace de cada uno de los personajes de la misma.

El 2019 ha sido escenario del lanzamiento de múltiples novelas de terror, muchas de las cuales han acaparado los estantes de las librerías y se han convertido rápidamente en clásicos que pasarán de generación en generación ¡conoce el top 5 de libros de terror del 2019!

Wanderers

Autor: Chuck Wending

Precio: 18.44 (versión impresa); 10.25 (Kindle)

Disponible en: Amazon

Sinopsis: Cuatro personajes principales son los encargados de llevar de sobresalto en sobresalto a los lectores de esta historia, que narra los sucesos más extraños que ocurren en un poblado, donde los habitantes parecen caer en un estado mental que les hace convertirse en zombies y formar parte de una ‘manada’ sin rumbo fijo, por lo que tanto amigos como familiares de estas personas harán todo lo posible por rescatarlos de un macabro fin.

Two Can Keep a Secret

Autora: Karen McManus

Precio: 10.79 (edición impresa); 9.22 (Kindle)

Disponible en: Amazon

Sinopsis: La protagonista, Ellery, tiene que mudarse a un pueblo llamado Echo Ridge para vivir en casa de su abuela, ¿el problema? Echo Ridge es un pueblo pequeño, pero en él han ocurrido dos misteriosos sucesos que han terminado con la muerte o desaparición de las personas y justo antes de iniciar el curso escolar un extraño personaje ha declarado que continuará la racha de muertes, por lo que Ellery tendrá no solo que cuidar su vida, sino tratar de averiguar quién es el villano que atemoriza a su nuevo pueblo.

The Changeling

Autor: Victor LaValle

Precio: 16.99 (versión impresa); 10.25 (Kindle)

Disponible en: Amazon

Sinopsis: La historia se centra en el misterio que rodea a la misteriosa desaparición de la esposa de Apollo Kagwa y el hijo de ambos, pero algo más oscuro se esconde, ya que el padre del protagonista también lo dejó cuando era niño; sin embargo, se dará a la tarea de indagar cuáles son los motivos que orillaron a su esposa a irse, ¿podrá encontrarlos?