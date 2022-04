Sin importar si es tu hogar o tu cabeza, todas creamos desorden. Peter Walsh, un experto en organización y ex anfitrión de Clean Sweep del The Learning Channel, dijo a WebMd que, cuando se trata de organización, él divide nuestro desorden en dos tipos: “El ‘desorden por recuerdos’ son de cosas que nos recuerdan los eventos importantes, como antiguos programas escolares o recortes de periódicos. El desorden de ‘algún día’ se refiere a artículos que no tirarás porque sientes que podrías necesitarlos algún día”.

La verdad es, que algunas veces el desorden es mucho y nos congelamos, dejando que la pila se haga más grande. ¿Alguna vez has pensado ‘solo quiero que alguien me DIGA cómo organizarme’? Entonces deja que uno de los mejores libros de organización te ofrezca maneras para hacer que cada parte de tu vida esté de la mejor forma: Desde tus horarios, prioridades y finanzas a todas las partes de tu hogar y oficina. ¿No es hora de empezar a refrescarte?

1. The Life-Changing Magic of Tidying Up: The Japanese Art of Decluttering and Organizing por Marie Kondo

¿Te sientes culpable cuando dejas ir objetos? Kondo te mostrará cómo liberarte de eso. Después de todo, un ambiente que tiene organización produce una mente más calmada; dejándote con más libertad y energía.