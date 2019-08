Página

1 de 2

¿Qué hay mejor que un libro? ¡Un libro que hable de amor!

El top 5 de los mejores libros de amor de 2019

Lecturas perfectas para reconfortar el alma

La lectura es una actividad que nos permite viajar por mundos imaginarios y adentrarnos a una ficción a la que los autores nos invitan en las páginas de sus libros. Te traemos el top 5 de libros de amor.

Independientemente del género, las personas que son asiduas a los libros saben que éstos esconden tesoros incontables que no solo nos permiten pasar un rato agradable, sino que nos enseñan lecciones que probablemente nos servirán en algún momento de nuestras vidas.

Y aunque existen diferentes géneros de lectura, las novelas de amor se encuentran dentro del catálogo de libros más buscados por personas de todas las edades, pues ¿a quién no le ha llegado al alma una historia romántica? ¡Seguramente a todos!

Las opciones son infinitas cuando se trata de elegir un libro, pero este 2019 ha sido testigo del lanzamiento de una gran variedad de libros que sin duda merecen un sitio especial en la biblioteca personal de los amantes del género romántico ¡aquí te presentamos los 5 más importantes!

The Girl He Used to Know

Autora: Tracey Garvis Graves

Precio: 13.99 (versión Kindle)

Disponible en: Amazon

Sinopsis: Es la historia de Annika y Jonathan, dos enamorados que por circunstancias adversas tuvieron que separarse para no verse durante más de diez años. Al reencontrarse tendrán que decidir si luchan por ese amor que todavía puede existir entre ellos o si deben dejar su historia en el olvido. Sin duda, se trata de una narración que invita al lector a cuestionarse las decisiones del pasado y del presente, haciendo hincapié en aprovechar las oportunidades que nos brinda el destino.

The Overdue Life of Amy Byler

Autora: Amy Byler

Precio: 7.99 (versión impresa)

Disponible en: Amazon

Sinopsis: Enfrentarnos a nuestros miedos y a aquello que nos resulta desconocido siempre es causa de ansiedad, y Amy Byler nos ofrece la oportunidad de adentrarnos a una historia en la que la protagonista se ve en la necesidad de contemplar sus opciones más allá del trabajo y la ciudad que ha conocido durante toda su vida. Podrá saber elegir entre su pasado, su presente y su futuro y ¿encontrar el amor en el camino? Descúbrelo en esta fascinante historia.