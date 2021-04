Y agregó: “Se basó en una estrategia donde de alguna manera se dejaría a la gente infectar, permitir que la gente adquiriera inmunidad (vía la infección natural), y hacer ciertas medidas paliativas y sigue ocurriendo eso, pero tratan de administrar los contagios en el tiempo, no de detenerlos”. Archivado como: Libro daño irreparable coronavirus

“Hemos tenido dos escaladas de la pandemia, ahora parece que ahí se ha quedado, pero si la historia nos dice algo es que el virus aquí sigue, el problema sigue activo, México es un país que vacuna muy poco y que no hace ninguna medida de contención, es de los países que menos pruebas diagnostica, que nunca ha buscado a los casos asintomáticos”, dijo la experta. Archivado como: Libro daño irreparable coronavirus

Laurie Ann Ximénez Fyvie, Jefa de laboratorio de Genética Molecular de la UNAM y doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard, resalta que todo esto se debe a medidas “agresivas” en la contención de la propagación del virus, por lo que señaló que México nunca hizo eso y no lo está haciendo, por lo que hoy tiene un “altísimo riesgo” de que algo malo ocurra nuevamente.

Ante todas estas evidencias y datos, la experta advirtió que cosas peores se pueden esperar para México, si no se cambia el rumbo de la forma en que se ataca la propagación del virus: “las cosas se pueden volver catastróficas, esa es la situación de México”. Archivado como: Libro daño irreparable coronavirus

“Uno: empujar remedios milagrosos que no tenían ningún sustento científico, Bolsonaro hasta la fecha sigue empujando la Hidroxicloroquina que hoy sabemos que no sirve para nada, en términos de tratar, prevenir el covid, sino que puede ser dañina, López Obrador empujando sus estampitas santas”. Archivado como: Libro daño irreparable coronavirus

Señala que estos gobiernos son “negacionistas de la ciencia, gobiernos con el quehacer primordial de velar por la imagen del líder… todo eso como la negación del uso de cubrebocas, en México eso continúa, el presidente Obrador a la fecha no se pone un cubrebocas”.

Sobre las decisiones de Andrés Manuel López Obrador, la experta dijo que “nuestro presidente no tiene la preparación como para haber sugerido adoptemos x, y o z, estrategia, yo creo que no tenía ni la menor idea, solo estaba siguiendo las recomendaciones de López Gatell”.

Laurie Ann Ximénez Fyvie Criticó las cantidades que el gobierno ofreció como ayuda, dijo que eso no es apoyo, eso es “demagogia”. “No se trata de ver cómo México podía hacer que su gente se confinara, porque el confinamiento no es la vía para controlar la pandemia”.

“Hay que reabrir la economía, el estrago económico, social, educativo, está causando todo esto, va a llevar décadas solucionarlo… muchos (estudiantes) optaron por buscar empleos y no regresan más a la escuela, no hay teatros, nada… Pero eso nos lleva a la siguiente pregunta, ¿Podemos reabrirla? ¿Poner en riesgo la vida? La respuesta es no”. Archivado como: Libro daño irreparable coronavirus

Libro daño irreparable coronavirus: HA RECIBIDO CRÍTICAS PERSONALES

Ante las críticas que ha recibido Laurie Ann Ximénez Fyvie en redes sociales hacia sus puntos de vista en la labor del gobierno contra el coronavirus, la experta dijo que “el libro ha sido bien recibido, ha vendido mucho, pero más allá de las ventas y comentarios, son muy positivos, es decir, el libro no es perfecto, desde luego, lo hice demasiado rápido, pudo haber estado mejor escrito”.

De las críticas dijo que una sola persona hizo una análisis del libro de las partes buenas y malas, “lo recibí padrísimo porque me encantó que se hiciera una crítica seria, destacando también las partes malas de lo que se puede mejorar, todos los comentarios negativos han sido ataques personales, no a la información que se da, he sido amenazado de muerte”. Archivado como: Libro daño irreparable coronavirus