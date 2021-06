El Washington Post fue uno de los grandes diarios que más críticos se mostraron con Trump a lo largo de su mandato y especialmente en relación a su gestión de la pandemia, y desde que el republicano no ocupa la Casa Blanca, su audiencia en internet ha bajado considerablemente, según las cifras mensuales publicadas por el propio periódico. En la base naval de Guantánamo (Cuba) tan solo quedan 40 de los cerca de 800 reclusos que llegó a albergar tras su apertura en 2002 ordenada por el entonces presidente de EE.UU., George W. Bush, en respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001. EFE News

“¿No tenemos en propiedad alguna isla?¿Por qué no a Guantánamo? Nosotros importamos bienes, no vamos a importar un virus”, habría dicho Trump durante una reunión en la sala de crisis de la Casa Blanca con sus más cercanos colaboradores y funcionarios de alto rango. Los dos periodistas del Post recrean en su libro esta situación a partir de entrevistas con más de 180 personas, algunas de ellas altos cargos del Gobierno estadounidense y responsables sanitarios.

San Francisco, 21 jun (EFE News).- Un nuevo libro escrito por dos periodistas del diario Washington Post asegura que, a principios de 2020, el entonces presidente, Donald Trump, propuso mandar a la base naval de Guantánamo a los estadounidenses enfermos de covid-19 que regresaban de hacer turismo en Asia. Según los autores, Yasmeen Abutaleb y Damian Paletta, el exmandatario habría sugerido la idea hasta dos veces en febrero del año pasado, cuando la Organización Mundial de la Salud todavía no había declarado la situación de pandemia y los casos conocidos de coronavirus se concentraban en el continente asiático.

Nueva York, 27 may (EFE News).- Las deportaciones bajo la nueva Administración del presidente Joe Biden se han reducido en un 10 % pero la tendencia a la baja en las remociones mensuales hechas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ya había comenzado como resultado de políticas migratorias del Gobierno de Donald Trump (2017-2021), de acuerdo con datos del Instituto Cato divulgados este jueves.

Destaca que en el año fiscal 2020 (de octubre 2019 a septiembre 2020), 66 % de todas las remociones fueron inmigrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza y entregados al ICE para ese proceso. Las restantes fueron arrestos hechos por ICE. Sin embargo, recordó que raíz de la crisis de salud por la covid-19 la Administración Trump puso en marcha en marzo de 2020 la regla del Título 42, que permite la expulsión rápida a México de migrantes, aunque no sean mexicanos, que llegan a la frontera en busca de refugio.

“La lucha continúa” hasta lograr el cierre de centros del ICE, dice activista

Nueva York, 25 may (EFE News).- El anuncio del cierre la pasada semana de dos centros de detención migratoria es motivo de celebración para los defensores de la comunidad inmigrante tras años de luchas, pero “todavía queda mucho trabajo por hacer”, afirmó un activista. “Todas las organizaciones estamos muy contentas pero en la medida en que persistan prisiones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no estaremos satisfechos. La lucha continúa”, dijo a Efe Rafael Pizarro, de la organización Bristol County for Correctional Justice en Massachusetts.

El centro de detención en el condado de Bristol fue precisamente uno de los que no recibirá más inmigrantes que enfrenten la deportación. “No hay base legal para que el alguacil vaya detrás de los indocumentados”, afirmó satisfecho Pizarro, si bien agregó que “no hay garantías de que pueda ser reabierta si hay cambio en el Gobierno en las próximas elecciones”.