Cuando Zuri Pi de 4 años se despierta una mañana y tiene que enfrentar su primer día en preescolar, no está muy feliz. Se imagina todas las cosas que pueden salir mal: el pescado de la clase puede que se convierta en un tiburón y la devore; sus snacks puede que se conviertan en chocolates cubiertos con hormigas; nadie querrá jugar con ella durante la hora del recreo… pero ¿el peor miedo en el libro? “Mamá, ¿qué tal si te olvida ir a buscarme? Dice una Zuri Pi preocupada.

Ahí es cuando su madre da una solución inteligente y práctica que todos los padres querrán probar para aliviar las preocupaciones de sus hijos. Este cautivador board book forma parte de la serie “Zuri Pi Wonders why (Zuri Pi se pregunta por qué)” y es la herramienta perfecta para ayudar a los padres a hablar de los nervios preescolares con los niños.

Un gran libro para niños

Escrito por la creadora del programa para niños nominado al Emmy, Gullah-Gullah Island (La Isla Gulla-Gulla), el trabajo extensivo en la televisión de la puertorriqueña Maria Perez- Brown evidentemente le da a este libro su lenguaje preciso, ritmo y mensaje perfectamente pensando. Con ilustraciones vívidas, modernas y adorables hechas por Chuck Gonzales, este título definitivamente sobresaldrá entre los libros board book comunes de tu librería.

Especialmente porque este puede que sea el primer libro disponible sobre la ansiedad de separación con un personaje principal multirracial (de color y latina) y su reparto diverso de compañeros de preescolar. Como un libro de niños que de manera experta enfrenta una situación por la que todos los niños pasan—el deseo de jugar por su cuenta junto con la necesidad de saber que sus padres siempre regresarán—Do I Have to Go to School fue alabado por el Dr. Tovah P. Klein, director del Barnard College Center for Toddler Development, y autor de, How Toddlers Thrive. Perez-Brown escribió el mix perfecto de humor y seguridades con el que todo niño joven será capaz de relacionarse si alguna vez tuvieron miedo de la escuela o pensaron que sus padres de alguna forma se olvidarían de ellos.