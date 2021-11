La mejor forma de prepararte para Acción de Gracias es empezar a organizarte desde antes con alimentos saludables y una rutina de ejercicios. Después de eso, empieza a coleccionar recetas saludables para las fiestas. Un estudio reciente afirma que sólo con aumentar la frecuencia e intensidad de tus ejercicios no hará la diferencia. Quizás la razón es que, según el Calorie Control Council , “La cena de fiesta promedio aporta hasta 3.000 calorías. Y algunas pesonas pueden llegar a añadir otras 1,500 más con aperitivos y bebidas antes y después de la comida principal. Combinado, eso es dos veces y cuarto más que la ingesta diaria de calorías recomendada y casi tres veces y media de la grasa, con el 45% de las calorías provenientes de la grasa. La persona promedio puede llegar a consumir el equivalente en grasa a tres barras de mantequilla en sólo una comida festiva”.

La comida sana y el día de Acción de Gracias no suelen ir de la mano. Acción de Gracias es el disparador para dos meses de descontrol culinario seguidos de cuatro meses de desesperación por perder el peso ganado. Cuando se trata de mantener esas libras extra a raya, estar preparada es tu mejor arma. Primero las buenas noticias: contrariamente a lo que se cree, la mayoría de nosotros solo engorda una o dos libras durante las fiestas. Las malas noticias son que esas libras llegan para quedarse. Más que ganar 10 libras de golpe, tu peso aumentará lentamente, y desde tus 30 hasta los 40 fácilmente habrás aumentado 10 o 20 libras.

Cómo no aumentar libras

Eso supondría mucho ejercicio para perder la grasa ganada en sólo una cena… ¡Y es solo la primera de una larga seguidilla! Además den énfasis en la comida sana, hay algunas otras cosas que puedes hacer para intentar no perder tu cintura de aquí a fin de año. Ayunar antes de la gran comilona sólo hará que tengas aún más ansias de comer. En vez de eso, come una comida saludable y sarisfactoria antes de los aperitivos y la cena en sí. Tendrás menos espacio para la comida realmente perjudicial (¡pero tan rica!).

También puedes hacer ejercicio la mañana de Acción de Gracias y el día después… y hasta un poco de rutina después de la comida para mantener el metabolismo en marcha. Come pequeñas porciones de tus platillos favoritos, siempre puedes repetir (pero no más que eso) y no comas sin fijarte en lo que estás poniendo en tu boca. Haz que todas las caloría extra merezcan la pena porque son de comidas que realmente adoras.