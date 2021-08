Esteban Loaiza, exbeibolista y exesposo de Jenni Rivera por fin saldrá de la cárcel.

El deportista se encontraba con una sentencia de 36 meses en prisión por posesión de droga

La mala noticia que le espera al salir de prisión a Esteban Loaiza es un giro inesperado que ¿él ya veía venir?

No hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla, y lo anterior se aplica perfecto a Esteban Loaiza, exbeisbolista y ex esposo de Jenni Rivera quien este viernes 6 de agosto de 2021 saldrá de la cárcel tras cumplir una condena de 36 meses en prisión al admitir la posesión y distribución de droga.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para el ex esposo de Jenni Rivera, pues al salir de la cárcel recibirá otra noticia, de la que seguramente ya está enterado: será deportado a México, lo anterior según lo publicado por el medio Infobae, basado en la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos.

Esteban Loaiza cumple su condena en la cárcel y sale libre

“Se llegó el día en que Esteban Loaiza salga de la cárcel”, es lo que distintos medios y portales de información reportan, pues se estipula que este 6 de agosto cumple su condena y la mala noticia es que será deportado de inmediato a México. En marzo de 2019, al exbeisbolista se le encontró culpable de poseer 20 kilos de cocaína con el propósito de distribuirla.

El fiscal del caso en ese momento, aseguró que el exbeisbolista manchó su carrera y reputación como atleta y tras hacerse de una legión de fanáticos por su deporte, perdió su libertad para convertirse en traficante de cocaína, lo que es gravemente penado en el país gobernado en estos momentos por Joe Biden.