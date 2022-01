Un rehén retenido el sábado en la Congregación Beth Israel en Colleyville fue liberado durante el enfrentamiento; otros tres salieron alrededor de las 9 de la noche, cuando un equipo SWAT del FBI ingresó al edificio, dijeron las autoridades e informó The Associated Press. Las autoridades, mencionaron que el enfrentamiento tardó cerca de una hora. Archivado como: Liberan rehenes sinagoga Colleyville

Durante la conferencia de prensa, el agente especial a cargo del FBI, Matt DeSarno mencionó que el secuestrador se centró específicamente en un tema que no estaba directamente relacionado con la comunidad judía, y no había indicios inmediatos de que el hombre fuera parte de un plan más amplio, informó AP.

El agente del FBI, Matt DeSarno, aseguró que l hombre había sido identificado “pero no estamos preparados para revelar su identidad o confirmar su identidad en este momento”, informó AP. Poco después, informaron que el sujeto no es hermano de la neurocientífica y no saben, porque se estaba identificado como su “hermano”. Archivado como: Liberan rehenes sinagoga Colleyville

El abogado de Aafia Siddiqui condena los actos

John Floyd, presidente de la junta del capítulo de Houston del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, el grupo de defensa musulmán más grande del país, dijo que el hermano de Siddiqui, Mohammad Siddiqui, no estaba involucrado, informó The Associated Press. Además, informó que la mujer no estaba involucrada en el presunto movimiento terrorista.

“Este agresor no tiene nada que ver con la Dra. Aafia, su familia o la campaña global para obtener justicia para la Dra. Aafia. Queremos que el agresor sepa que sus acciones son perversas y socavan directamente a aquellos de nosotros que buscamos justicia para el Dr. Aafia”, dijo Floyd, quien también es asesor legal de Mohammad Siddiqui. “Hemos confirmado que el miembro de la familia acusado injustamente de este acto atroz no está cerca del área metropolitana de DFW”, informó Floyd y recapituló AP.