“Al parecer, la Fiscalía encontró alguna denuncia no aclarada y solicitó al Poder Judicial un tiempo de arraigo para que se ventile todo este asunto, da tiempo también para que autoridades de otros países puedan informar si no hay procesos de extradición”, informó en su rueda de prensa matutina.

El mandatario mexicano aclaró que el caso "ya está en manos de la Fiscalía General de la República", aunque no detalló las condiciones de la detención del capo, quien presuntamente está en Ciudad de México en espera de que se solucione su caso.

“(Que) todas las autoridades puedan informar si no hay carpetas de investigación pendientes”, reiteró este martes López Obrador en torno al caso de “El Güero Palma”, luego de ser liberado, pero luego reaprehendido por las mismas autoridades.

"Si pasa ese tiempo y no hay ninguna acusación pendiente, entonces sí se procedería, porque esto es un mandato de ley, a otorgarle la libertad, pero si hay, si existe algo pendiente, no se podría otorgar la libertad", concluyó.

Pese a cuestionar al juez que absolvió al narcotraficante, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que respetará su liberación, si no encuentra nada incriminatorio dentro del plazo solicitado por las autoridades.

Liberan reaprehenden Güero Palma: OTRA OPORTUNIDAD

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que este arraigo da oportunidad a que otras naciones puedan informar si hay algún proceso de extradición pendiente y que otras autoridades puedan dar a conocer si existe alguna acusación pendiente en contra de “El Güero” Palma.

