View this post on Instagram

Que triste iniciar la semana con malas noticias… Hoy lamentablemente falleció nuestro buen amigo el Sr. José Luis Garza, vocalista y líder del @grupoflash.86 y gran ícono de la música grupera que sin duda sera recordado siempre. Nosotros sus amigos del Grupo Liberación enviamos nuestras mas sinceras condolencias deseando consuelo y pronta resignación a toda su familia. Nuestras oraciones están con ustedes pidiendo por su eterno descanso.