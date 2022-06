El controversial youtuber Logan Paul tuvo a Liam Payne como invitado en la más reciente edición de su videopodcast y el cantante británico no se guardó nada al revelar lo que en realidad pasaba dentro de la banda One Direction, o al menos esa fue su visión en sus años como integrante.

El cantante y compositor británico, Liam Payne, ha revelado algunos fuertes secretos de la banda de la que alguna vez fue parte, One Direction conquistó el mundo entre los años 2010 y 2015. poco a poco después de la separación se reveló que sus miembros en realidad no fueron tan buenos colegas como le hicieron creer al mundo.

Liam Payne One Direction: Pelea con Luis Tomlinson

Entre los cinco hombres que formaron One Direction, Luis Tomlinson y Liam Payne forjaron una gran relación, así como ambos lo hicieron con Zayn Malik. En la platica con Logal Paul, Liam mencionó que en una ocasión tuvo un altercado con Tomlinson mientras se encontraban en los camerinos.

Payne confesó que en alguna ocasión terminó golpeándose con Louis y que otro de sus compañeros, no dijo su nombre, lo había empujado tras bambalinas en una discusión y Liam le advirtió: “Si no me quitas las manos de encima, es muy probable que no vuelvas a usarlas”.