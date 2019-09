La polémica legislación estatal conocida como “Ley del Latido”, aprobada en la pasada sesión de la Asamblea General de Georgia y firmada por el gobernador Brian Kemp, enfrenta su primera demanda en una Corte federal.

The ACLU, Planned Parenthood and others held a news conference after asking a judge for an injunction preventing Georgia’s Heartbeat Abortion Law from taking effect. At 5, hear from both sides of the federal court hearing. pic.twitter.com/rhwRjN31Bq

— Richard Elliot (@RElliotWSB) September 23, 2019