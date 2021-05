La molestia de la reconocida villana se hizo presente con este contundente mensaje que dejó en el post: “¡¡¡Si hay algo que me ‘enferma’ es la gente mal educada!!! Qué se sienten las personas al usar los lugares especiales para personas con discapacidad “FÍSICA”, o personas de la 3a edad o personas que por alguna razón no pueden caminar; ching…?”.

En el clip compartido en su cuenta de red social, Lety Calderón captó el momento exacto en que dos mujeres y un niño se estacionan en un espacio para discapacitados, inmediatamente la actriz le reclamó que en ese lugar no se pueden colocar, a lo que la mujer le respondió que es para embarazadas también y se fue inmediatamente junto al pequeño que las acompañaba.

Lety Calderón molesta discapacitados: “Además puede caminar perfectamente bien”

Durante la grabación, se pueden escuchar perfectamente las palabras que le dijo Lety a la mujer que ocasionó la molestia de la celebridad: “Este lugar es para gente con discapacidad”, dijo Calderón, a lo que respondió la involucrada: “Sí, pero también es para embarazadas”.

“No ahí no dice, la silla de ruedas es para gente con discapacidad, además puede caminar perfectamente bien, vean lo que pasa cuando la gente no respeta, tienen un niño normal, la señora puede caminar y dice que está embarazada y eso no es estar discapacitada”, fueron las palabras de la reconocida actriz. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ