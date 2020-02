En medio de rumores de que Yadhira Carrillo dejará a su esposo, Leticia Calderón luce radiante

La actual pareja de Juan Collado apareció desarreglada en una reciente entrevista

El Brujo Mayor revela en Suelta la Sopa que la actriz ya tendría un nuevo amor y dejaría al abogado

Mientras crecen los rumores de que Yadhira Carrillo dejará a Juan Collado por un nuevo amor, Leticia Calderón, ex esposa del abogado, aparece en las redes sociales más bella que nunca y cautiva a sus seguidores que además le halagan su clase y porte en su cuenta de Instagram. La información del nuevo amor se publicó en el programa de Suelta la Sopa.

Fue el Brujo Mayor quien predijo que Yadhira Carrillo encontrará el amor en otra persona, pero no terminó allí, ya que de acuerdo al portal de Radio Fórmula, la actriz tuvo que dar una declaración al respecto, para que el rumor no creciera más y acabar con todas los chismes.

Se dijo, de acuerdo al programa Suelta la Sopa, en voz del Brujo Mayor, que Yadhira Carrillo ya tendría un nuevo amor y que poco a poco se alejaría de su esposo, al que se le acusan de diversos delitos relacionados con el crimen organizado. Es así como Leticia Calderón demuestra que la separación le ha sentado mucho mejor que a su “contrincante” de amor.

Yadhira Carrillo sigue apoyando a su esposo Juan Collado, quien se encuentra en prisión, pero aseguran que la actriz encontrará un nuevo amor.https://t.co/9IDi9q7XTH pic.twitter.com/y1xUT6u5DW — Suelta La Sopa (@SueltaLaSopaTV) February 13, 2020

La información sobre el dicho del Brujo Mayor sobre Yadhira Carrillo se puede ver en el portal de Grupo Fórmula así como la respuesta de la actriz.

En la página se da el textual que respondió la actriz ante los rumores: “Dicen cada cosa, dicen de todo… ya dijeron de todo por eso no veo prensa, no veo un solo programa”, dijo Yadhira Carrillo, de acuerdo a una entrevista que concedió para Univisión.

Por su parte, la fotografía de Leticia Calderón se puede ver en su cuenta de Instagram @leticiacalderonof y en ella se aprecia a la actriz mientras es maquillada y peinada en lo que parece ser un salón de belleza y de verdad luce impactante, con un brillo en los ojos y una sonrisa que delatan a metros su felicidad.

En la fotografía de Leticia Calderón la gente le reconoció que se ve más bella que nunca y así lo escribieron: “Hermosa, con clase, excelente actriz, la mas bella”.

Otra persona agregó sobre lo guapa que se ve: “Te conocí hace muchos años en Villahermosa cuando filmabas novela y te recuerdo tan guapa cómo estás ahora. Felicidades.”

Incluso las felicitaciones por su rostro llegaron desde otros países: “Belleza total, saludos desde Argentina a una tan guerrera como vos Lety”.

Un seguidor le recordó cuando la conoció y le agradeció el gesto que tuvo hace años”: Hermosa, tuve la dicha de conocerla hace muchos años yo tenía como 9 ó 10 años de edad, me acerqué a usted a pedirle un autógrafo, muy amable me lo dio y también me dio un abrazo, es algo que nunca olvido a pesar que eso pasó hace más de 25 años. Dios la bendiga”.

Una mujer le reconoció que no necesita tanto maquillaje para verse como se ve: “Hermosa al natural sin arreglos ni nada”.

“Qué bonita te ves en esa foto”, “hermosa dama”, “qué linda”, fueron otros de los comentarios que recibió Leticia Calderón.

Alguien más le comentó desde tierras lejanas: “Te admiro inmensamente, un abrazo desde Venezuela… Considerando que llevamos el mismo apellido, digo que eres mi tía”.

“Hermosa.Siento mucha admiración, bendiciones”, “siempre tan bella para vos los años no pasan”, “eres tan hermosa, saludos desde Perú”, le dijeron más personas.