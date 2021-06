Lesly Erazo Reyes y su hija Esly Dayana Jiménez Erazo fueron asesinadas a balazos en su casa en Texas en un extraño crimen. La División de Homicidios del Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés) no tiene hasta el momentos ni pistas, ni el móvil, ni a un sospechoso en una tragedia que ha enlutado a la comunidad hispana.

De acuerdo con una fuente dentro de la investigación, que habló con MundoHispánico a condición del anonimato, hay varias personas que serán llamadas a declarar en relación a su vinculo con Lesly Erazo Reyes y Esly Dayana Jimenez Erazo. Sin embargo, el nombre y la relación con las dos mujeres muertas no será revelado hasta ahora.

Los primeros patrulleros del HPD que llegaron a la escena del crimen ya no pudieron hacer nada por Lesly Erazo Reyes y su hija Esly Dayana Jimenez Erazo y se les declaró muertas en el lugar. Entonces llamaron a los agentes de la División de Homicidios quienes se hicieron cargo de la investigación que está llena de dudas.

“Yo las veía a veces, nos cruzábamos para ir por el correo o entrando y saliendo, y eran personas muy amables y lindas. La señora Lesly siempre estaba sonriendo, con una palabra amable para los vecinos, era una persona muy pacífica, bonita, que no se metía con nadie. Es una desgracia que esto les haya pasado” dijo Rocío Orellana vecina de los Casa Cruz Apartments.

De acuerdo con Ada Erazo, la hermana de Lesly Erazo Reyes, toda la familia de Lesly Erazo Reyes y su hija Esly Dayana Jimenez Erazo están conmocionados por el brutal asesinato para el cual no tienen respuestas y que los ha sumido en un abismo de dolor y angustia.

El asesinato de Lesly Erazo Reyes y Esly Dayana Jimenez Erazo ha dejado en un predicamento económico para su familia que no cuenta con los recursos necesarios para los gastos funerarios y poder enviar el cuerpo de las mujeres a su natal Comayagua, Honduras, en donde el resto de la familia las espera para ser sepultadas.

“Para gastos funerales y repatriación de Lesly Erazo Reyes y para su hija Esly Dayana Jimenez Erazo que su vida les fue arrebatada trágicamente y sus familiares no contamos con los recursos suficientes, se les agradece su apoyo, que Dios los bendiga y les multiplique lo que nos den, gracias” escribió Ada Erazo para clamar por ayuda de la comunidad.

Lesly Erazo y su hija Esly Jiménez asesinadas a balazos: “Una ya no se anima a salir de noche”

“Pues una ya no se anima a salir en la noche, la verdad, meto a los niños antes de que oscurezca. Mi marido trabajaba en una bodega y sale de noche, muy tarde, y sólo estoy rezando para que no le pase nada hasta que llegue a la casa. Pero a nosotros los hispanos la policía no nos escucha” aseguró Rocío Orellana, de El Salvador, de 33 años de edad.

El martes 8 de junio del 2021 el bar Azuza Hookah Lounge, en la Washington Avenue, recibió una ráfaga de disparos de un grupos desde la calle a la 1:45 de la madrugada y que dejaron a seis personas muy mal heridas, aunque nadie murió. Los disparos los hicieron un grupo jóvenes afroamericanos en venganza porque no los dejaron entrar al lugar.