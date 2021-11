La lesión fue descubierta por el equipo médico durante el reconocimiento rutinario al que se sometió la semana pasada al practicarle una colonoscopia, según el informe hecho público por el médico del presidente, el doctor Kevin C. O’Connor. Se trata, según este informe, de “un adenoma tubular, que es una lesión benigna de crecimiento lento, pero se cree que es precanceroso”, aunque no se requieren más acciones por el momento.

¿Qué tipo de lesión tiene Biden?

La lesión, un adenoma tubular, era similar al que le fue extraído en 2008, escribió el doctor Kevin C. O’Connor, médico del presidente, en un reporte publicado el miércoles por la Casa Blanca. Se recomiendan controles rutinarios. De acuerdo con el doctor de Biden, el presidente muestra algunos síntomas de envejecimiento, informó The Associated Press.

La Clínica Mayo define un pólipo de colon como un pequeño grupo de células que se forma en la pared interna del intestino. Según su cibersitio, la mayoría son beningnos, aunque algunos pueden derivar en cáncer de colon con el tiempo. “La mejor prevención para el cáncer de colon son las revisiones periódicas y la extirpación de los pólipos”, advierte la clínica.