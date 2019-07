La comida mexicana por su variedad, consistencia, sabores y colores, siempre ha sido muy atractiva para el turismo extranjero y por qué no decirlo, también para las grandes estrellas de Hollywood como Leonardo DiCaprio.

La cocina mexicana es tan representativa y deliciosa, que ha influido en las cocinas de otras culturas como la española, francesa, africana, del Medio Oriente y asiática. Además ha sido capaz de conquistar los paladares más exigentes y experimentados.

En una reciente entrevista que el canal Univisión realizó a famosos como Quetin Tarantino, Margot Robbie, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, donde conversaban acerca de la película “Once Upon a Time” que muy pronto se estrenará acabaron charlando acerca de la comida mexicana.

La película está situada en Los Ángeles, un lugar en el que predominan los restaurantes mexicanos y donde miles de estadounidenses disfrutan de ella. Por lo que Brad Pitt comentó: “No se puede vivir en los Ángeles y no amar la comida mexicana”.

Ante tal comentario, el reportero de Univisión, Alberto Sandoval, pidió a los actores nombrarán su platillo favorito. Brad Pitt, muy seguro, afirmó que no existe ningún platillo que le pueda ganar a un buen par de tacos mexicanos. Pero Leonardo Dicaprio parecía opinar muy diferente a su compañero…

