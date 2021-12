Apostamos a que no sabías que puedes quemarte los ojos. Bueno, pues puedes, y ese es tan sólo el efecto menos dañino de la exposición a los rayos UV . De acuerdo a la Asociación Optométrica Americana: “Estudios científicos e investigaciones han demostrado que la exposición a pequeñas cantidades de radiación UV en un período de muchos años incrementa la posibilidad de desarrollar una catarata y puede causar daño a la retina.” Las buenas noticias son que elegir los lentes de sol correctos puede hacer una gran diferencia. Así que aquí te tenemos 10 consejos que te ayudarán no sólo a verte bien, sino también a estar segura este verano.

Te aseguramos que no te vas a ver como una pesada si inspeccionas rigurosamente tus lentes antes de adquirirlos. De hecho, es muy importante asegurarte de que sean de buena calidad, de un color uniforme y que no tengan imperfecciones. Pruébalos en diferentes superficies para asegurarte de que nada esté fuera de lugar.

Al elegir los lentes de sol correctos, asegúrate de que bloqueen suficiente luz. Deberían bloquear entre 75-90% de la luz visible. Si no estás segura, pruébalos frente a un espejo. Si puedes ver tus ojos con facilidad, probablemente no bloquean suficiente luz.

9. Estilo de vida acorde a los lentes de sol

Considera los tipos de actividades que haces a diario, y sé honesta al respecto. El hecho de que quieras correr un maratón no significa que deberías invertir en lentes para un triatleta. Piensa en cuánto tiempo te expones al sol, cuándo planeas usar los lentes y cómo pasas la mayor parte de tu tiempo.

10. Presupuesto y marca

Los lentes de sol vienen en una gran variedad de precios y marcas. Elige un par que vaya de acuerdo a tu presupuesto y luego investiga marcas en las que puedas confiar. Y, recuerda, las más caras no son siempre las mejores para ti. Y si tiendes a perder o romper tus pertenencias (no te preocupes, no eres la única), quizá no es buena idea invertir en un par de lentes caros que probablemente pierdas en un mes.