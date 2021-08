Chispa, la mayor aplicación de citas para latinos solteros, hoy está anunciando su nuevo reality show Tres Bombones con la actriz, cantante e influencer Leli Hernández

La actriz y cantante habla en exclusiva para Mundo Hispánico sobre su nuevo proyecto Leli Hernández Tres Bombones. ¡El día casi está aquí! Este 9 de agosto Chispa, la aplicación número uno de citas para latinos solteros lanza Tres Bombones, una serie guionizada e interactiva donde los candidatos tendrán la oportunidad de ganarse el corazón del personaje interpretado por Leli Hernández y la audiencia decidirá quién gana. Tres Bombones es una serie guionizada e interactiva de seis episodios que se transmitirá en la aplicación más popular de las redes sociales: TikTok. ¡La serie será divertida, dramática y estará llena de giros inesperados y sorpresas! Lo más emocionante es que los usuarios de TikTok pueden elegir qué candidato seguirá participando. Leli Hernández presenta su nuevo reality show “Tres Bombones” El reality de seis episodios se estrenará este verano en TikTok, la plataforma social más popular del momento, y tendrá como protagonista a Leli Hernandez, la influencer, actriz, cantante y emprendedora dominicana quien compartirá con los seguidores su búsqueda por el amor entre los tres participantes masculinos seleccionados entre todos los candidatos que aplicaron por medio de la app Chispa. A medida que la serie se va desarrollando, los usuarios de Chispa podrán decidir el destino de los postulantes y ayudar a elegir quién será el ganador del corazón de Leli. Tres Bombones será producido por el ganador del premio Primetime Emmy Bernie Sue en asociación con 96 Next y Cocina, un estudio de producción que conecta a los latinos en EEUU con historias enfocadas en su estilo de vida, co-fundado por Aarón Sánchez de MasterChef. Chispa eligió a creativos biculturales para producir su primera serie original, reforzando su compromiso por seguir empoderando a la comunidad latina.

Leli Hernández Tres Bombones: Tratarán de ganar el corazón de la dominicana El programa presentará tres candidatos, uno de los cuales es un usuario de Chispa, todos con personalidades únicas y de orígenes diversos. También se destaca la amiga de la madre del personaje de Leli, su tía, quien es demasiado chismosa pero por supuesto cuida de los intereses de Leli y ayudará a guiarla en su camino hacia el amor. La misión principal de Chispa es servir a la comunidad latina, una cualidad que se puede ver en su aplicación. No sólo es la app número uno de citas para solteros latinos en Estados Unidos, sino que también tiene funciones que celebran lo que nos hace latinos. Una de las funciones favoritas de Leli es “Raíces”, que permite a los usuarios mostrar la bandera de su cultura, lo que es ideal para iniciar una conversación. A Leli le encanta ver y mostrar la bandera dominicana. Ahora habla en exclusiva para Mundo Hispánico sobre este nuevo reto.

Leli Hernández Tres Bombones: ¿Cómo nació la idea de Tres Bombones? “Es una comedia un poco más exagerada de lo que uno como latina pasamos cuando estamos saliendo con alguien, por ejemplo yo voy para una boda de mi prima y no tengo pareja. Voy con un muchacho que encuentra en la aplicación de Chispa buscando a otros latinos y tengo el consejo de mi tía, guiándome, con quien me voy y con quien no y el público tiene la opción para poder decirme con quien voy”. “Me gustó mucho ser parte de este proyecto es como parte de mi vida real, porque cada que voy a un evento de familia me hacen las mismas preguntas ¿Cuándo vas a tener hijos, cuando te vas a casar?. Ya cuando esta idea surgió para mí fue algo en que me identifique”.

Leli Hernández Tres Bombones: ¿Los chicos realmente te buscan conquistar o son actores? “Todos estamos actuando en una serie, pero yo estoy haciendo el mismo personaje mío de Leli la comediante, más como exagerado obvio. Fue escrito con base en mi vida real, chicos con más o menos yo he salido de verdad, situaciones que me han pasado no exactamente igual pero parecida. Los chicos están haciendo un personaje de chicos que yo también como que he salido en algún momento”. MH: ¿Con cuál exnovio de los que has saludo has tenido una mala experiencia?. LH: “Yo siento que todas las experiencias en la vida son bonitas y por algo pasan. Yo soy muy sentimental, cuando paso por algo soy la que más lloro, la que más sufro, pero al final cuando ya pasa entiendo por qué tuvo que pasar. Yo siento que hice un buen trabajo con el libreto, porque son muy parecido a cosas que me han pasado”.

Leli Hernández Tres Bombones: ¿Cómo que prototipo de algún famoso te gustaría tener? “Físicamente yo no tengo ningún tipo, porque yo he salido con el más bonito, con el más o menos, mi tipo es como yo tengo variedad. Yo me enfoco más en la personalidad, en los gustos. Si he notado que conecto mucho con los caribeños, sea boricua, dominicano, cubano, no sé si sea por la cultura, la comida o la música”. “Yo salí con uno (mexicano) muy lindo, pero él vivía en México y yo en Los Ángeles en ese tiempo y como que se me hacía difícil la distancia, entonces como que no funcionó y él era muy respetuoso. Incluso de todos los que salí fue el que más bien me trató, él representó a México muy bien”.

¿Qué fue lo que más te enseño tu mamá en tu infancia? "Muchos morales, en verdad me tuvieron bien jóvenes, mi mamá tenía 17 años cuando me tuvo, y yo siento que ella al ser tan joven, nosotros crecimos juntas, ella era una bebé teniendo otra bebé. Pero ella siempre me dio muchos principios, yo nunca podía dormir en la casa de nadie" "Yo era como la sirvienta en mi casa, porque yo desde los 9 años yo limpiaba y hacía de todo, ella siempre me enseño de todo cocinar, desde chiquita me enseño a ser una mujer completa. Mi papá y mi mamá están juntos desde que yo nací, tienen 28 años juntos. En la casa siempre se hablaba en español, ella decía que en la escuela iba a aprender ingles. Incluso ahora el español es lo que me ha llevado al éxito en mi carrera".

¿Don Francisco forma parte de tu carrera? "Todo eso surgió lo de la televisión porque mi mamá es diabética y cuando yo tenía como tres años, ella estaba embarazada de mi hermanito y se desmayaba a cada rato. Y había un día en que mi papá se fue a comprar un columpio y mi mamá se desmaya yo llame al 9-11 y le explique todo lo que está pasando, yo ni siquiera hablaba muy bien" "Y ellos fueron a entrevistar a mi mamá a la casa y yo agarré la entrevista para mí y Univisión se quedó sorprendido porque yo era una niña de tres años. Yo le enseñé mi casa completa. Cuando yo tenía como 4 o 5 años mi mamá me puso en clase de actuación y ya me escogieron para Sábado Gigante en el elenco de los niños".

¿Te has sentido abandonada por tu familia? "Yo en este año hay gente que tuvo su momento, a mí me dio en el 2021, entre febrero hasta junio, fue un tiempo que de verdad tuve que encontrarme conmigo misma porque había momentos en que yo decía ¿Cuál es mi propósito?. Porque yo siempre he sabido lo que he querido hacer" "Pero algunas veces uno trabaja tanto y yo me cuestioné mucho en la pandemia y lo que más a mí me ha hecho tocar fondo es como yo veo a la gente. A mí me encanta motivar a la gente, me encanta ser una inspiración, me encanta ser una figura pública, poder compartir lo que yo paso. Yo he podido superar muchas cosas en mi vida que tal vez no sabía que lo podía superar".