Esta publicación cayó muy bien entre sus seguidores y seguidoras, pues hasta la tarde de este viernes 22 de abril ya superaba los 2 millones de me gusta y tenía más de 19 mil 500 comentarios, la gran mayoría de mujeres y hombres que la felicitaron por lo que logró con ello la artista Lele Pons.

De manera textual escribió: “Muestra tu celulitis exponiéndome! ¡Siempre he sido súper insegura cuando se trata de mi celulitis! Trato de ocultarlo tanto como puedo en las fotos. Pero hoy no lo haré! Esta soy yo natural. A quién le importa si los demás juzgan… Acéptate y ten confianza”.

La presentadora y Youtuber Lele Pons se quita la vergüenza y muestra su celulitis desde la alberca, en pleno traje de baño en color negro, y deja al descubierto sus imperfecciones de las cuales ya no se siente tímida, escribió en un post que subió en su cuenta oficial de Instagram .

¿QUÉ LE DIJERON LAS FAMOSAS?

Sus imperfecciones pudieron ser fáciles de ver debajo de los glúteos, pero eso no fue impedimento para que recibiera el reconocimiento de la gente, sobre todo de algunas famosas que no dejaron de pasar la oportunidad de resaltarlo en su cuenta.

Una de las primeras en comentar fue Aracely Arámbula quien escribió a Lele Pons: “Somos humanos y lo más bonito es vivir sin juzgar todas las mujeres tenemos celulitis y es la lucha constante, pero la aceptación es la cura para el Alma y para ser Felices la perfección está en la aceptación no en lo que les guste o no a la gente. Bravo mi Lele bella me encanta que tanta gente que te sigue vea que eres real, una gran niña Love”. Archivado como: Lele Pons