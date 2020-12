Legisladores le piden a Trump aprobar ayuda por coronavirus mientras juega Golf en Florida

Mientras el presidente de los Estados Unidos está jugando golf en su resort de West Palm Beach, miles de estadounidenses se quedan sin ayuda por desempleo

“Lo que está haciendo el presidente en este momento es increíblemente cruel”, dijo Bernie Sanders

Legisladores republicanos le piden a Trump aprobar ayuda por coronavirus. El presidente Donald Trump parece estar aún lejos de promulgar un proyecto de ley de gastos y asistencia financiera por la pandemia de COVID-19

De acuerdo con The Associated Press, este domingo expiraron los pagos extraordinarios de ayuda por desempleo, mientras que el gobierno se acerca a un cierre de actividades en medio de la pandemia.

Diversos legisladores le imploraron que rompa el estancamiento que él mismo creó con sus objeciones repentinas después de que ambos partidos en el Congreso ya habían aprobado un acuerdo, indica The Associated Press.

Trump tomó por sorpresa a los miembros de ambos partidos al exigir que los cheques de alivio por COVID fueran más grandes.

Poniendo en peligro no sólo un paquete masivo de asistencia económica y de salud pública, sino también las funciones básicas del gobierno mismo, indica The Associated Press.

El paquete fue aprobado con amplios márgenes en la Cámara de Representantes y el Senado, y con el entendimiento de miembros de ambos partidos de que Trump lo apoyaría.

Sin embargo, si Trump se niega a firmar el proyecto de ley a tiempo mientras pasa las vacaciones en Florida, el gobierno federal se quedará sin dinero a partir del primer minuto del martes.

Ante las dificultades económicas y una pandemia que se sigue propagando, los legisladores instaron el domingo a Trump a firmar de inmediato la polémica ley.