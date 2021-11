El primero de noviembre es el día de los Amantes de los Libros, y estamos felices porque nos encantan los libros y nunca terminamos de hacer listados con las innumerables ventajas de la lectura. Es genial tener ávidos lectores alrededor, estamos hablando de nuestros hijos, amigos, padres, amantes o incluso nosotros mismos. Vladimir Nabokov no podría haberlo dicho mejor en Lolita: “Te necesito, lector, para imaginarnos, porque no existimos si no lo haces”. Como lectores voraces, tenemos combustible con mera existencia de la literatura. Exigimos la producción de la obra de no ficción y mantenemos las librerías valiosas en el mercado. Además, generalmente somos muy inteligentes. Así en honor a este día, celebramos, con 15 cosas sobre los lectores que les hace fantásticos.

1. Son fáciles para regalar

Una ventaja clave es que los lectores son fáciles de regalar. Puedes elegir la última obra de su autor favorito, una edición temprana de su libro favorito o simplemente darles una tarjeta de regalo en una librería. En serio, es muy fácil.

2. Los lectores son más inteligentes

Las personas que leen mucho tienden a saber mucho también porque han leído sobre ello en un libro. Sabemos que esto suena un poco tonto pero hay un montón de gente que cree que sabe un montón de cosas pero en realidad no saben mucho de nada. Un lector es alguien en quien puedes confiar de que sepa de lo que habla.

3. Son más inteligentes

Además de conseguir más información de la lectura, las investigaciones muestran que esa lectura ayuda a construir vocabulario y habilidades cognitivas. Increíble, ¿eh? Hace que desees leer libros de vez en cuando.