1. Sé honesta

No puedes tener lealtad en relaciones sin honestidad. Cuando se confía en alguien lo suficiente como para ser completamente abierta, también ganarás su confianza. ¡Y esa es la base para la lealtad!

2. Sé fiel para demostrar lealtad

Esto va de la mano con la honestidad. No solo se trata del sexo, también ser fiel emocionalmente a tus relaciones cercanas. No hagas chismes, no digas cosas a espaldas de la gente y no compartas información privada sobre tus seres más cercanos y queridos.