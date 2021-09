Vicente Saavedra está en el ojo del huracán tras confirmarse su noviazgo con Clarissa Molina

El novio de Clarissa Molina tiene un ‘pasado turbio’ que ahora se destapa

El programa Chisme en vivo contó lo que sucedió con su ex y el asesinato al que lo implicaron Apenas Javier Ceriani y Elisa Beristain de Chisme en Vivo descubrieron la identidad del novio de Clarissa Molina, a la conductora de ‘El Gordo y la Flaca’ no le quedó de otra más que aceptarlo y contarlo en su programa, pero ahora se destapan nuevos secretos de Vicente Saavedra. Relacionado Esto es lo que se necesita para comprar una casa en Estados Unidos ¿Qué ayudas a madre soltera para vivienda están disponibles en 2021 ¿Es mejor comprar casas en Estados Unidos de madera? Descúbrelo aquí Cuando Clarissa Molina dijo apenada y emocionada que estaba muy entusiasmada y que hasta para ‘formalizar’ el noviazgo, Vicente Saavedra le había dado un anillo, pero no de compromiso, la gente comenzó a advertirle sobre el serio pasado que tiene el exmanager de Ozuna, pues su ex mujer le tiene terror. Vicente Saavedra tiene un pasado turbio con su ex mujer A través del programa ‘Chisme en Vivo’ dieron cuenta de los diversos escándalos y problemas en los que estuvo implicado hace unos años el novio de Clarissa Molina, a quien le advierten que piense bien antes de enamorarse más, pues las cosas podrían terminar no de una buena manera para la conductora. Lo más fuerte es que la ex mujer de Vicente Saavedra y madre de una de sus hijas, le tiene terror y tan es así que este demanda de por medio y hasta aseguró que si algo le llagara a pasar a su integridad física, responsabiliza de manera directa al ahora novio de la conductora de ‘El Gordo y la Flaca’.

Vicente Saavedra, fue ex manager de Ozuna y lo implicaron en asesinato de cantante Según lo reportado por ‘Chisme En Vivo’, Vicente Saavedra es de Puerto Rico, tiene 38 años, padre de tres niñas y tiene propia disquera con diversos artistas, además de consultor de cantantes como Olga Tañón, Nicky Jam y Anuel AA, responsable de lanzar a la fama a Ozuna, pero luego del escándalo de asesinato en que los implicaron, decidieron terminar su relación laboral en 2019. Pero el tema de la ex mujer de Vicente Saavedra tiene a todos preocupados por cómo terminaron… Pues en 2013, Lynette Chico, conductora y modelo entonces pareja del productor, denunció violencia de género y aseguró temer por su vida ante el supuesto maltrato que le hizo el ahora novio de Clarissa Molina.

La ex mujer del novio de Clarissa Molina denunció violencia a manos de él “Jamás me imaginé estar así en esta situación con él… Vicente se ha parado a decir muchas cosas que no son ciertas, a difamarme, a mí me sorprende todo esto de él”, aseguró en ese entonces Lynette Chico por el pleito legal que traía contra Vicente Saavedra por violencia y por su hija. Desde 2013 hasta 2019, las cosas entre Vicente Saavedra y su ex fueron escalando a más, hasta que el asistente de Lynette denunció amenazas, intimidaciones de parte del manager y lo demandó… Sin embargo, lo más turbio vino en ese año cuando en el punto máximo de la carrera de Ozuna, del que el novio de Clarissa Molina era manager, se le señaló como autora junto con Saavedra de la desaparición y luego muerte del cantante Kevin Fret.

El novio de Clarissa Molina fue manager de Ozuna y lo implicaron en asesinato “Claro estoy que yo sé que sí, que él (Ozuna) mandó a matar a mi hijo en complicidad con Vicente Saavedra, él lo sabe muy bien en su conciencia, son cómplices de un crimen que ellos saben que se pasaron de la raya, ellos no tenían que hacer eso y que quede claro que la mano De Dios va a caer sobre de ellos”, aseguró en 2019 la madre de Kevin Fret. Sin embargo a tales acusaciones, Vicente Saavedra respondió cuando fue a declarar: “Imagínate cómo me siento yo cuando realmente a lo que yo me dedico es a manejar artistas desde hace 18 años de vida, tengo 3 hijos, soy una persona con mucho carácter fuerte pero yo sé que el que me conoce sabe que no somos así, por lo menos hablando de mi y de Ozuna… entiendo el dolor de la persona, entiendo su luto, pero a la misma vez esto es doloroso para nuestros familiares que nos expongan en una situación como esta…”, manifestó el ahora novio de Clarissa Molina en aquel momento.

Otra ex novia de Vicente Saavedra también pidió una orden de protección contra él A los escándalos de la ex mujer Lynette y del presunto asesinato de Kevin Fret, se le suma el terror con el que acabó la más reciente ex novia del empresario de nombre Lyansy Anadón, pues hace 4 meses pidió una orden de protección contra Vicente Saavedra por presuntas amenazas, intimidaciones y manipulaciones… la orden fue concedida. Y además de decir que temía por su vida, Lyansy publicó una indirecta en redes sociales: “El abusador, es abusador por naturaleza”, ¿mensaje para abrirle los ojos a Clarissa Molina? Por su parte, los conductores de ‘Chisme en vivo’ le piden a la ex reina de belleza que se cuide y abra los ojos antes de que sea demasiado tarde.

Vicente Saavedra es tachado de ‘mafioso’ Aunque tanto Ozuna como Vicente Saavedra siempre dieron la cara tras las duras acusaciones de la madre del cantante fallecido Kevin Fret, ‘la duda se mantuvo’ aunque nunca se les comprobó nada, pero pareciera que la gente recuerda ese hecho y ahora critica al supuesto novio de Clarissa Molina. En la publicación del Instagram de ‘Chamonic’ se leen comentarios como: “Se me hace poca cosa para Clarissa este hombre tiene mas escándalos que nada ,orden de restricción por sus ex mujeres ella merece alguien que no tenga tantos problemas”, “Jajaja se ha dedicado a decir que quiere un novio de dinero”, “Es excasado y con tres hijos”.