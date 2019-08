Antonio Banderas recibe duras críticas por un desafortunado post en las redes (FOTOS)

“Insensible”, “Fuera de Tono”, “Ignorante” fueron algunos de los comentarios de los seguidores tras la fotografía que Antonio Banderas decidió publicar en Instagram. La foto es una imagen de “El Placer de matar” (1988) en donde el actor porta un arma y se publicó como un TBT (throwback thursday). Tras las devastadoras consecuencias del tiroteo en la escuela de Florida muchos consideran que la fotografía es inapropiada y que no se debió publicar.

“Me gusta la gente que, a pesar de las dificultades, siguen haciendo cosas, persiguiendo su sueño… ¿Un consejo? Os animo a seguir luchando con intensidad, a estar siempre conectados y a mostrar vuestro talento al mundo!

No decaigáis!!!” dice la publicación del actor español.

A pesar de que las intenciones de Antonio Banderas son buenas y su mensaje es en términos generales positivo, algunos seguidores no le perdonaron el hecho de que siendo una figura pública decida colocar una imagen de este tipo en momentos cuando el tema sobre el control de armas está siendo tan controversial. Las críticas no se hicieron esperar y los comentarios negativos comenzaron a aparecer en sus cuentas. Al parecer Banderas no tenía conocimiento de lo que había sucedido y posteriormente publicó un mensaje donde se pronunció sobre el hecho:

Cuando vives en un plató te aíslas del mundo. La realidad a veces nos golpea demasiado fuerte. Consternado por las terribles noticias que me hacéis llegar de #Parkland #Miami. Mis condolencias a los familiares de las víctimas de este horrible y deleznable tiroteo. — Antonio Banderas (@antoniobanderas) February 15, 2018

Hasta el momento las autoridades han reportado 17 víctimas mortales y 14 heridos algunos de ellos de gravedad, en este atentado que tiene consternado al mundo entero y que pone nuevamente en tela de juicio las leyes en cuanto al control de armas en los Estados Unidos. El sospechoso identificado como Nikolas Cruz de 19 años, portaba un arma AR15 calibre .223, y las autoridades continúan investigando los hechos de este tiroteo que se convierte en uno de los más devastadores en toda la historia del país.