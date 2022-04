Le llueven críticas a la novia de Oscar de la Hoya; “¿Es hombre o mujer?”

El ex campeón de boxeo fue criticado por sus seguidores

“¿Cómo pudo haber dejado a su esposa?, ella dejó todo por el”

Oscar de la Hoya le hizo un millonario regalo a Holly Sanders en San Valentín Críticas Oscar de la Hoya. El exboxeador ganador de una medalla de oro en las olimpiadas de Barcelona en 1992, Oscar de la Hoya, sigue siendo recordado por ser una de las figuras más representativas del boxeo. En su etapa profesional, fue campeón mundial en seis divisiones distintas de 1994 hasta el 2007. Hoy, retirado, el también cantante, cuenta con la empresa que fundó llamada ‘Golden Boy Promotions’ la cual está dedicada a la promoción de combates de boxeadores latinos. Además de eso, De la Hoya se separó de su ex esposa la cantante Millie Corretjer en 2018. Ahora, el campeón de boxeo tiene una relación con la modelo Holly Sonders. Críticas Oscar de la Hoya: Celebró el cumpleaños de su novia El día de ayer, Oscar de la Hoya felicitó publicamente a su novia Holly Sanders, quien estuvo de fiesta, y publicó una fotografía desde un yate con vista al mar. Podemos ver a la guapísima novia del ex boxeador con un traje de baño color amarillo, y a el con una camisa blanca, ambos compartiendo un tierno beso. Oscar le dedicó unas bellas palabras a la modelo e influencer: “Feliz cumpleaños @holly.sonders, en serio, eres un ser humano increíble que es tan considerado, una mujer que tiene un corazón de oro con un alma hermosa. No solo eres la persona más hermosa por fuera, sino que tu belleza por dentro es tan pura, dulce, tierna y cariñosa. Te amo te respeto y te agradezco por ser como eres”, escribió.

‘Derriten’ de amor a sus seguidores Los seguidores del ex campeón de boxeo y amigos de la modelo, aprovecharon las bellas palabras que le dedicó el estadounidense de 49 años para felicitar a Holly y apreciar las lindas palabras que Oscar le dedicó: “Que lindas palabras, se nota que se tienen un gran amor, deseo que su relaxión perdure por mucho tiempo ¡Un abrazo!”. La gente le llenó de “Happy Birthday” el post de la Hoya, “¡Feliz cumpleaños Holly! ¡Gran publicación @oscardelahoya! Sigue golpeando… días mejores por delante.”, “Consíguelo campeón. Cuatro rondas todos ustedes”, “Feliz cumpleaños Holly, disfruta tu día. Que Dios te bendiga con muchos más.”.

Críticas Oscar de la Hoya: También le llovieron cientos de críticas Así como le llovieron buenos comentarios a Holly Sanders, por medio de la publicación hecha por ‘El Gordo y La Flaca”, la gente comenzó a opinar sobre el aspecto de la influencer, diciendo que su cuerpo es completamente irreal, además de confundirla con un transexual y otros culpándola de haberse metido en la relación que el campeón tenía con Millie. “Millie era una buena persona y muy linda , fuiste tú quien destruyó tu matrimonio, ésta que no se haga muchas ilusiones”, “¿O es un travesti o una muñeca inflable con signos vitales?”, “Es mujer u hombre?”, “¿Qué será de la vida de su ex esposa? Ya se me olvido su nombre. Era buena cantante y ya ni canta por dejarlo todo por ese mal agradecido”.

Culpan a Oscar de arruinar su matrimonio Además de que varias personas dijeron que Holly se había metido en la relación del ex boxeador, fueron más los que dijeron que Oscar había perdido a una gran persona, la cantante Millie Corretjer, pues no supo ‘valorar’ ni cuidar su matrimonio, de acuerdo a los comentarios de la gente… “Todavía recuerdo cuando se caso con Millie y puso sabanas para que nadie viera su boda, ¿irá a hacer lo mismo si se casa otra vez?”, “Felicidades al novio de Oscar…”, “Su ex esposa dejo todo por el, mira ahora. Nunca debemos dejar de hacer lo que nos gusta por absolutamente nadie”, “Se consiguen puras plásticas”, “Ni tanto no tampoco, Óscar bella tu ex esposa una gran dama. Que nada de lo que consigas se compara”.

Críticas Oscar de la Hoya: En el cumpleaños de Oscar, también lo ‘funaron’ En febrero, el ‘champ’ del boxeo estadounidense celebró su cumpleaños organizado por su novia Holly, pero de nuevas cuentas la gente no pudo aguantarse y les lanzaron cientos de comentarios criticando el aspecto de la influencer. Tanto Oscar de la Hoya, como su novia Holly, compartieron los momentos que vivieron en el festejo del ex boxeador, en donde, se le puede ver al cumpleañero ¡Sin pantalones!, y a su guapísima novia modelo en lencería partiendo un pastel, al empresario no tardaron en lloverle críticas. A través del Instagram de Despierta América, los seguidores del programa comenzaron a dar sus respectivos puntos de vista: “La decadencia de un ídolo…”, “Que locura eso parece todo menos un cumpleaños”, “La crisis de los 50”, “Vulgar totalmente no hay necesidad de tomarse fotos así”.

Críticas Oscar de la Hoya: ‘Parece trans’ Era bastante notorio que los comentarios negativos se hicieron presentes en la publicación de Despierta América, pues además en el muchos hablaron del aspecto de su novia Holly Sonders, la cual lleva consigo ropa interior solamente, un maquillaje excéntrico y luce cuerpazo. “Ella es trans?”, “Da tristeza en lo que sea convertido y que ejemplo para los hijos no hay necesidad de mostrarse así en las redes”, “Eso es un travesti”, “Que triste, dejó a la esposa”, “Dejo a su esposa por esta silicona”, “¿Cual es el problema que sea travesti? Si se ve feliz”, “Esos 2 hombres tan corrientes!”, “¿Que dirán su hijos de estas fotos?”.

Sorprendió a su novia en San Valentín Por medio de un video en Instagram, la personalidad de los medios deportivos Holly Sonders, dijo que había pesando que su novio había olvidado el Día de San Valentín y es que para esa fecha, Oscar de la Hoya participó en la filmación de un programa de televisión y disfrutó de una ronda de golf con sus hermanos, por lo cual creyó que no le tomaría ‘importancia’ a la fecha especial. Pero el empresario sorprendió a su guapísima novia, pues le había deja do una bolsa de Hermes y un brazalete de diamantes, como forma de compensar su ausencia, relata TMZ. Aunque en realidad, la gran sorpresa realmente llegó en una especial “entrega tarde en la noche. Y bien que valió la pena la espera, porque se trataba de un lujoso Ferrari SF90 Stradale en color rojo, y en el techo un enorme ramo de rosas rojas. Sonders, quien fuera presentadora de Fox Sports, se mostró realmente emocionada por recibir el carro de sus sueños.