El anuncio de separación entre Adamari López y Toni Costa trajo muchas reacciones

Los famosos expresaron en mensajes su apoyo ¿más a uno que a otro?

Los amigos de la pareja como Héctor Sandarti, Rashel Díaz y ‘El Dasa’ les enviaron sentidos textos en sus respectivas cuentas de Instagram El anuncio de la separación entre Adamari López y Toni Costa tomó por sorpresa a muchos pero en especial a algunas celebridades que son cercanas a la pareja, que está enfocada en su hija Alaïa y que luchará por mantener una relación sana y tratar de resolver sus problemas, pues lo manejan como ‘temporal’, pero ahora famosos expresan su sentir por mensajes. Mientras Adamari López grabó un video en su cuenta de Instagram y daba declaraciones similares en su show de ”Hoy Día’, Toni Costa optó por colgar un comunicado en una foto, cada uno expresando su sentir y aclarando que serían las únicas palabras que expresarían al respecto. Adamari López contó con el apoyo de famosos que le enviaron mensajes “Hola hola mi gente linda y a quienes siempre me acompañan en cada uno de mis pasos, hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Toni”, fueron las primeras palabras que Adamari López daba en el video en donde visiblemente afectada, seria y a cara lavada expresaba su momento más difícil actualmente. “Sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar, pero como siempre he hecho y con la honestidad que me caracteriza prefiero que lo escuchen de mi. Como bien saben llevo un tiempo enfocada en llevar un estilo de vida saludable y ha sido precisamente esa etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso de mi vida”, continuó diciendo la boricua.

Existe la posibilidad de que la pareja se reconcilie Comenzando las especulaciones del por qué decidieron separarse, es justo mencionar que Adamari López también dio señales que estaban tratando de luchar por volver: “Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de procrear a nuestra querida Alaïa he decidido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla”. Y dijo que sería un proceso difícil: “En más de una ocasión la vida me ha dado oportunidades para seguir creciendo y aprendiendo pero sobretodos las cosas me ha enseñado que con tenacidad, amor y paciencia todo puede lograrse. Estoy plenamente confiada que esta no será la excepción. Por el amor y el cariño que existe y que nos ha unido y por todos esos momentos maravillosos que hemos vivido juntos he decidido que éstas serán las únicas declaraciones que voy a ofrecer al respecto”, y finalizó pidiendo oraciones, sorprendiendo a los famosos que le mandaron mensajes de apoyo.

Famosos le mandaron mensajes de apoyo a Adamari López ¿hicieron feo a Toni Costa? Rápidamente, las redes sociales estallaron al enterarse de la separación entre Toni Costa y Adamari López quien incluso tuvo que dar sus declaraciones en el matutino de ‘Hoy Día’ donde derramó lágrimas y no dijo más allá de lo que precisó en el video que previamente había posteado en su cuenta oficial de Instagram. Los famosos se volcaron en apoyo a la boricua y aparecieron sus sentidos mensajes, pero ¿todos apoyan a Adamari López y sólo unos cuantos envían amor a Toni Costa? En el video de la presentadora su ex compañero Héctor Sandarti escribió: “Contigo siempre querida amiga. Que Dios bendiga a los tres. Te quiero!!!”, mientras que Charytin hacía acto de presencia: “Dios te acompañe en tus caminos siempre!! Amén! Todos te amamos demasiado!!”, y empezaron otras celebridades a manifestarse.

Las celebridades se manifestaron para apoyar a Adamari López tras anuncio de separación Así como lo hicieron Héctor Sandarti y Charytin, Rodner Figueroa y Jorge Bernal también se manifestaron en mensajes: “Te mando un fuerte abrazo belleza!!”, “te adoro mi amollll, eres una dura no hace falta que te lo diga tu pa’ lante que la vida siempre te va a sonreír”, escribieron respectivamente. Chiquis Rivera fue otra que no dejó pasar la oportunidad para mandarle su amor a Adamari López: “Te quiero. te mando un fuerte abrazo”, mientras las cantantes Kany García, Ednita Nazario y Ana Bárbara también mandaban mensajes de apoyo: “e queremos Mucho Ada!”, “Te abrazo con amor y respeto, amiga bella”, “Guerrera incasable! Todo estará bien”, le apoyaron en su video.

Rashel Díaz no tomó partido y mandó mensaje a Adamari López pero también a Toni Costa La ex compañera de Adamari López, la presentadora Rashel Díaz decidió mandar un mensaje englobando a la pareja: “@adamarilopez @toni los queremos @carlosgarciainvestor y yo estaremos orando porque Dios les de sabiduría y paz a cada paso !!”, mientras Jacky Bracamontes también se manifestó: “Te queremos Ada”, pero ¿será que Toni Costa no fue tan apoyado? En su cuenta de Instagram, el bailarín español subió un comunicado más sobrio a diferencia de su ex mujer que decidió grabar un video, y en sus palabras afirmó: “Con todo el cariñó, respeto y agradecimiento que les tengo, les comunico que Adamari y yo estamos temporalmente separados”.

Pocos famosos decidieron enviar mensajes a Toni Costa En su comunicado anunciando la separación de Adamari López, el español Toni Costa mostró que luchará por su familia al dejar claro que todo es ‘temporal’: “Han sido 10 años de relación en donde hemos vivido momentos increíbles e inolvidables en pareja y en los cuales la unión y el amor nos llevaron a lograr lo que más deseábamos, ser padres. Alaïa es un ser de luz fruto de nuestro amor y merece ahora y siempre tener amor, felicidad y estabilidad”. Y continuó: “Seguiremos trabajando de la mano de Dios para recuperar a nuestra familia y tener un futuro juntos. Estas son las únicas declaraciones que daré y agradezco el respeto que puedan brindarme en estos momentos por el bien de los dos y de nuestra hija”, a lo que algunos famosos le enviaron mensajes.

¿Lo dejan solo? Toni Costa no recibió tantos mensajes de apoyo de famosos Aunque ha participado en varios shows de entretenimiento en diversas televisoras, ¿Toni Costa se quedó solo? A diferencia de los mensajes recibidos hacia Adamari López, pocos fueron los famosos que le dieron apoyo en estos momentos tan complicados; Héctor Sandarti se hizo presente: “Mis deseos para los tres es que esta etapa difícil fortalezca sus espíritus y todo sea para bien de todos. Te mando abrazo amigo!”. Por su parte, la mexicana Sherlyn escribió: “Te quiero mucho Tony se que esto pasara y volveremos a verlos felices como la hermosa familia que son”, por su parte el Chef James le envió cariño al español: “Mucha fuerza papá”, mientras Aleyda Núñez, Verónica Bastos, Ednita Nazario le mandaron emoticones de oración y corazones.

Más mensajes de famosos siguieron llegando para Toni Costa ¿Tomaron partido? Algunos famosos no le escribieron a Adamari López, pero sí a Toni Costa, una de ellos fue la actriz mexicana Gaby Rivero quien expresó: “Espero que todo sea para bien los quiero mucho”, mientras Yaritza Medina escribió: “Fuerza para esta hermosa familia”; por su parte, El Dasa puso: “Animooo mi Toni.! Te Quiero amigo”. Más celebridades como Roberto Hernández, Patricia de León e incluso Ivy Queen dejaron apoyo y amor para Toni Costa quien no contestó ninguno de los mensajes. Las especulaciones por la separación de la pareja comenzaron semanas atrás cuando ninguno de los dos interactuaba con el otro en redes sociales.

¿Cuál fue el problema que derivó en la separación? En una reciente entrevista, Adamari López dijo que quería tener otro hijo, pero ¿sola?: “Por supuesto que sí (estaría dispuesta a adoptar), Dios sabe el momento en que hace las cosas, no es cuando uno se las pida, no es cuando uno las quiere necesariamente, es cuando son el momento indicado para que pasen…”, comenzó explicando. “Si un nuevo regalo De Dios viene para mí, es porque Dios así quiere que sea, es porque Dios tiene un propósito como ha tenido cada una de las cosas que me ha enviado los momentos buenos y los momentos difíciles y no tiene que ser necesariamente en tu vientre, yo tuve la dicha de tener a Alaïa en mi vientre, pero esa oportunidad puede llegar de una mamá que no quiera o no pueda darle todo lo que ella desea a un bebé”, dando a entender que ella podría encargarse de la adopción.