Devin Jose Jones y su novia, quien no fue identificada, viajaban en auto con la víctima después de haber concluido la boda el sábado por la noche cuando se detuvieron por un accidente de tráfico que había ocurrido en la Interestatal 10, en New Orleans, en Luisiana, indicó la oficina del alguacil de la parroquia de St. John al diario L’Observateur .

El sospechoso fue identificado como Devin Jose Jones, de 30 años, residente de Luisiana, quien supuestamente le disparó a un amigo el día de su boda porque pensó que estaba teniendo un amorío con su nueva esposa, reseñó el diario New York Post en la noche del domingo 1 de agosto.

No confió en su amistad. Un hombre quien acababa de casarse le disparó a un amigo porque creyó que estaba teniendo un amorío con su esposa. De inmediato, agentes policiales se activaron y lograron arrestarlo.

Devin Jose Jones luego trató de entrar por la fuerza a la ambulancia, pero no lo logró. Después la policía lo persiguió, alcanzó a pie y lo arrestó. El domingo en la mañana ya había sido acusado de intento de asesinato en segundo grado, uso ilegal de armas o instrumentos peligrosos, agresión agravada en segundo grado (delito grave) y dos cargos de daño agravado a la propiedad delictiva (delito grave), precisó el medio L’Observateur.

Citando a la policía y al diario L’Observateur, el New York Post reseñó que un transeúnte también resultó herido en la mano después de que una bala atravesó el vidrio trasero de su vehículo.

Alexis Saborit, quien decapitó a su novia, no le permitía ni que fuese al baño sola

Alexis Saborit sigue tras las rejas luego de asesinar de manera escalofriante a su novia, una inmigrante cubana, y ahora algunos allegados de la víctima cuentan cómo habían evidenciado la actitud peligrosa del sospechoso.

Citando a amigos de la víctima América Mafalda Thayer, el diario The Sun reseñó este domingo que Alexis Saborit era “peligroso y controlador” e incluso no le permitió que fuese al baño sola antes de decapitarla.

El escalofriante asesinato que cometió Alexis Saborit

América Thayer, de 55 años, fue brutalmente arrastrada de su automóvil y decapitada antes de que su cuerpo fuese dejado en la acera de una calle en Shakopee, Minneapolis, el miércoles pasado.

Alexis Saborit fue acusado de asesinato el viernes por presuntamente decapitar a la mujer mientras estaban en un automóvil durante el tráfico en la intersección de Shakopee, precisó The Sun.

Alexis Saborit ya demostraba su actitud violenta

Según el reporte del mencionado diario, amigos y colegas de América Thayer contaron cómo el comportamiento controlador de Alexis Saborit había despertado una alarma y sospechaban que ella era víctima de abuso doméstico.

Reba Skaar, quien trabajó con la víctima durante tres años en una tienda Dollar Tree en el área, le dijo al Star Tribune que una vez Alexis Saborit no dejó que América usara el baño sola en una visita que hizo a su apartamento y agregó que era “simplemente peligroso”.

Amigos de la víctima aseguran que Alexis Saborit era “peligroso”

Skaar también afirmó que América a veces pasaba la noche durmiendo en su escritorio en su trabajo en la tienda MyPillow o en su automóvil en el estacionamiento del centro logístico de Amazon.

De acuerdo con el reporte de The Sun, Lori Stejskal, otra de las colegas de América en Dollar Tree, comentó sobre el presunto asesinato: “Me sorprendió, pero no me sorprendió la forma en que (Saborit) había estado”.

Abuso doméstico

Lori es una de las tres mujeres quienes trabajaron con la víctima en Dollar Tree y quienes aseveraron que observaron señales de abuso doméstico antes de que la relación terminase en tragedia.

Las compañeras dijeron que América llegó una vez a trabajar con un brazo roto y hematomas en la cara y que colocaba su teléfono en la función FaceTime de Facebook entre las 4.00 de la tarde y las 9.30 de la noche para que Alexis Saborit pudiera verla en el trabajo.

Confesó que la decapitó porque ella quería terminar la relación

Según la declaración, presuntamente América también se quedaba con amigos para evitar tener que lidiar con el comportamiento peligroso de Alexis Saborit, con quien mantuvo una relación durante varios años.

Citando a las autoridades policiales, el diario The Sun indicó que Alexis Saborit supuestamente admitió haber decapitado a su novia después de que, según los informes, intentó romper con él aquel fatal día. Para mayores detalles del caso visita esta nota.