Afirma que se enamoró mucho de una mujer que a palabras de ella, concordaba con Thalía

No satisfecha, la conductora mexicana, Yolanda Andrade comenzó a describir un poco más a la misteriosa chica, de la cual también se enamoró, describiendo un perfil, que muchos dicen, concuerda con las características físicas que la cantante y actriz mexicana Thalía tiene, provocando un sinfín de suposiciones al respecto:

“Yo me enamoré muchísimo de esta mujer, de la cantante ésta, de la que me dijo que tú estabas más alta que ella. Me enamoré mucho. Vivimos una etapa muy peculiar e inolvidable”, comentó Yolanda. Sin embargo eso no sería todo, ya que entre los comentarios comenzaron a poner el nombre de Thalía, lo que provocó que Yolanda sin miedo alguno confirmara la hipótesis de muchos de sus seguidores.