Y cuando le cuestionaron qué se compró, dijo que de todo: Todo lo que me gustó me lo compré”. Fue entonces que uno de los reporteros lleno de curiosidad le preguntó que si se compró ropa interior, a lo que la actriz respondió: “Ay qué morboso es este chico”, agregó. Archivado como: Laura León en Ross

El video circula en Youtube, pero al cuestionarle sobre esta situación, de manera textual la Tesoro dijo: “(Me fue) de maravilla”, sobre la tienda dijo “ya íbamos al aeropuerto y me dice el chofer que había varias tiendas y que estaban esas y todo, y unos ofertones bárbaros, tesoros”.

Destacó el éxito de esta serie por televisión y se mostró muy contenta con todo el público que la apoya, por lo que no le dio más importancia y continuó con la entrevista que varios medios de comunicación traían sobre su reacción a ese intento de avergonzarla. Para ver el video haz click aquí .

Sobre la persona que la grabó, que la exhibió a manera de burla, la cantante dijo: “No no supe nada de eso ni me interesa, yo hago lo que yo quiero, soy libre tesorito”. Además reveló que tiene muchos proyectos importantes entre nuevo disco, duetos y con su serie La Casa de las Llaves.

La mujer que la grabó no dejó de burlarse de que una famosa actriz tuviera que llegar a una tienda de descuentos, y comenzó a narrar todo lo que veía mientras con su celular, no dejaba de grabar a la artista, quien al parecer no se dio cuenta de inmediato de que era grabada.

Como se supo, la actriz mexicana Laura León, mejor conocida como “La Tesoro”, fue sorprendida aprovechando las ofertas en la famosa tienda en Estados Unidos, Ross y la exhiben en las redes sociales a través de un polémico video de ella que fue filtrado en la cuenta de Instagram de Chisme no Like.

El material ha tenido tanto éxito que hasta la mañana de este 28 de septiembre superaba ya las 2 mil 117 reacciones de me gusta y tenía más de 530 comentarios de los usuarios, casi todos la defendieron de la mujer, que aunque se burló, terminó siendo la criticada.

De manera textual la mujer dice: “Bueno pues aquí en la Ross no encontramos a Laura León, ya ven no nomás nosotros venimos a las especiales, allí está pidiendo más descuentos, que tal, aquí en la tienda de la Ciénega y La Tijera”, de pronto ella misma se alejó de la artista pues al parecer se había enojado.

Mucha gente comenzó a defender la humildad y sencillez de la actriz y cantante: “Muy inteligente de su parte, ahorrando su dinero. Y falta de humildad de la supuesta fan, porque eso no es ser fanático”, “¿Y qué tiene?”, “la dama que esta grabando es un imprudente”.

RESPONDEN FANS

Pero entonces algunos fans se fueron contra la mujer que grabó y se burló de ella: “Que ladilla con este tipo de noticias a quien no le gustan las rebajas”, “que insoportable la que graba! La gente no puede vivir en paz sin que haya un curioso”, “bravo por ella estamos viviendo momentos duros no importa tu profesión”.

“Pues que ella también puede, no por ser famosa tiene que comprar caro, no entiendo critican si se compran cosas muy caras y ahora critican por comprar en rebajas. Es su dinero y ella sabrá dónde, cómo y cuándo comprar lo que quiera, para eso trabaja igual que todos los que trabajamos y compramos lo que queremos donde queremos… No entiendo en qué les afecta”, comentó otra persona. Archivado como: Laura León en Ross