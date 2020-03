Laura Flores y el actor Eugenio Derbez compartieron en las redes sociales su preocupación por el Coronavirus

La actriz Laura Flores y el actor Eugenio Derbez compartieron en las redes sociales su preocupación por el coronavirus; ella porque se acaba el papel higiénico en diferentes tiendas de Estados Unidos, debido a la emergencia por el (Covid-19) e incluso pidió que alguien que supiera del tema le explicara por qué motivos la gente compra ese producto en lugar de jabones, mientras Eugenio dice que quiere regresar a México porque allí todo está bien.

Fue a través de un video que la mexicana explicó que al acudir a un supermercado en Estados Unidos, encontró los anaqueles de papel higiénicos completamente vacíos y se hizo la pregunta de por qué la gente adquiere ese producto en lugar de otros que sirven para matar el virus que ya está prácticamente en todo el mundo.

El material que subió a su cuenta personal tiene una duración de poco más de tres minutos, en el que hace un recorrido por el lugar y muestra cómo la gente se terminó el papel higiénico y dejó otros productos como jabones, detergentes. Incluso recomendó que si ya no encontraban gel antibacterial o alcohol, usarán vinagre para desinfectar manos o artículos personales.

El video lo puede ver en su cuenta personal de Instagram @laurafloresmx, que hasta la tarde de este sábado tenía más de 40 mil 500 reacciones de me gusta y estaba por llegar a los 350 comentarios de gente de todas partes del mundo quienes le respondían a su inquietud de saber por qué la gente se acabó el papel higiénico.

Uno de los primeros comentarios que recibió la actriz mexicana fue el siguiente: “Aquí en España estamos igual, la verdad decimos que el corona virus es fiebre lo que da no cagadera, jajajaja, saludos mi estimada Laura Flores”.

Una persona más agregó el siguiente comentario al video de Laura Flores: “Mi querida Laurita… Yo ya di con el misterio del papel higiénico… pasa que cuando alguien estornuda a todos los que están alrededor de esa persona le da chorro… y pues ahí lo del papel higiénico… Saludos corazón. Ojalá y encuentres y si no pues a lavarnos el cul… también jajajajaa. Lleva jabón para el cul… jajajajaja”.

Pero alguien explicó que el motivo verdadero de terminar con el papel higiénico no solo en Estados Unidos sino en muchas partes del mundo es por esto: “No es eso mamacita, que si ponen cuarentena o se alarga el no salir cómo vas a comprar tienes que abastecerte de lo que usas por lo menos dos meses y si no pasa quiera Dios entonces ya lo tienes… te imaginas una familia de 5 haciendo el baño diariamente el ratito se va volando así que saca 60 días”.

Pero unas persona continuaban con los comentarios de broma y alguien más añadió: “Digo el Royito si no tienes papel a bañarse jajaaa y si en ese cuarentena te da diarrea jajaa, por eso la locura del papel etc; etc; etc.”.

Otra persona comentó: “Se supone que es porque prevén que la situación empeore primero Dios no y que nadie pueda salir a comprar lo esencial pero si los Lysol, Clorox y papel higiénico volaron”, dijo alguien más sobre el comentario de Laura Flores.