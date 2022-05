Esta situación generó mucha confusión entre los famosos que se encontraban en ese momento en el lugar donde Ivonne fue a dar la noticia. Incluso las risas no pudieron faltar entre los famosos quienes de inmediato voltearon a ver a Laura Bozzo, quien se mostró sorprendida por esta situación.

Laura Bozzo tapa baño: “Tenga la amabilidad de pasar al baño y destaparlo”

La integrante del reality show, Ivonne Montero expone a uno de sus compañeros en el cual se ve involucrada la señorita Laura, quien entre bromas fue la primera culpable de haber tapado el baño. El video fue compartido en una cuenta de TitTok donde se aprecia el gracioso momento, según El Heraldo de México.

El video tiene una duración aproximada de un minuto, y se ve el momento en que Montero llega diciendo: “Por favor, la persona que haya tapado el baño, el que originalmente era de mujeres, que ya no es de mujeres es de todos, se les tapó el baño y no lo destaparon. Así que de la manera más atenta, la persona, la que se le tapó tenga la amabilidad de pasar al baño y destaparlo. Porque yo no puedo”. Archivado como: Laura Bozzo tapa baño