Pero, al desacatar la peruana una orden judicial y al no ser localizada en su domicilio por las autoridades, el juez impuso una serie de medidas de seguridad a Bozzo, a cambio de no pisar la cárcel. Por otra parte, sigue presentando cargos por el delito de defraudación fiscal.

Según reportes manejados en los medios de comunicación, la resolución del juez federal está basada en el argumento de que el ilícito imputado a la presentadora de televisión Laura Bozzo, contemplado en el artículo 112 del Código Fiscal de la Federación, se estipula que no amerita prisión preventiva oficiosa.

“Los efectos de la concesión son para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y la quejosa no sea privada de su libertad personal con motivo de ese delito, hasta en tanto se resuelva lo que proceda en la suspensión definitiva”, expresó Juan Miguel Ortiz Marmolejo, juez federal.

Unos cuantos días antes, en su cuenta oficial de Instagram , la abogada compartió lo que sería su última publicación hasta el momento, donde aparece desde el estudio de su programa: “Amo mi programa, vamos con todo a luchar contra la trata de mujeres, no lo vamos a permitir no más”, expresó en esa ocasión.

Desde el pasado 11 de agosto, la conductora peruana Laura Bozzo permanec prófuga de la justicia después de recibir una orden de presentación para que de manera voluntaria fuera internada en el penal estatal de Santiaguito, en el Estado de México, lo cual decidió no hacer, por lo que la Interpol emitió una ficha roja para su búsqueda mundial.

De acuerdo con la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, la peruana deberá indemnizar por daño moral a la pareja. Gustavo Herrera, abogado de ambos actores, expresó que el monto monetario dependerá de un proceso que determine los ingresos de la conductora. Soto dijo que la intención no es agravar los conflictos legales de Bozzo, sino marcar un precedente en cuestión de lenguaje para referirse a un tercero.

Respecto a esta información, el abogado de la peruana declinó ofrecer más detalles: “Es un tema del que la defensa no tiene conocimiento y (Bozzo) no tendría por qué ser buscada internacionalmente. Esa información se había manejado desde la fecha de la audiencia” (Con información de Agencia Reforma).

El 7 de agosto de 2018, Laura Bozzo vendió el inmueble en 700 mil dólares a Guimisión S. A. de C. V., empresa constituida apenas un mes antes y representada por Juan Ignacio Oseguera Iturbide, abogado que aparece en el directorio de la Notaría 99 de CDMX, misma ante la que se dio fe de la compraventa. El delito contra Bozzo no amerita prisión preventiva oficiosa, pero el juez de control, en su momento, le dictó la prisión preventiva justificada ante el riesgo de fuga. Su estatus es de persona evadida de la justicia.

Alfredo Adame asegura que él es el culpable de quela peruana sea buscada por la justicia

Alfredo Adame dio una entrevista para El Gordo y la Flaca en la que aseguró que Laura Bozzo es buscada por la justicia gracias a una denuncia interpuesta por él, pues recibió un mensaje anónimo sobre un presunto fraude que la conductora peruana habría realizado, y que según el actor, sí se comprobó.

“Me contacta una persona y me dice: ‘señor Adame, tengo pruebas importantísimas para que usted meta a la cárcel a Laura Bozzo’ y entonces le doy mi teléfono, me marca la persona y me dice: ‘mire, a nosotros nos vendió un condominio, y entonces hicimos un contrato de compra-venta ante notario y de repente pasaron 3 o 4 meses y cuando fuimos con el notario ‘oh sorpresa’, parece que el condominio está embargado”, explicó.