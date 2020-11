Laura Bozzo aparece en un video que publicó en Instagram totalmente irreconocible sin maquillaje

El video fue publicado para dar un mensaje por su fallecida amiga Magda Rodríguez

“Nunca tendré como devolverte todo lo que hiciste por mi”

Laura Bozzo se convierte en otra de las muchas celebridades que lamentan la muerte de la productora Magda Rodríguez, y esta lo hizo publicando un video en Instagram donde aparte de que se ve devastada por la noticia también aparece sin maquillaje y se ve irreconocible.

En el video aparece Laura Bozzo con unas gafas obscuras mencionando lo triste y devastador que fue para ella perder a su amiga, en una parte del video Laura se quita las gafas y aparece sin maquillaje haciéndola ver totalmente diferente o como se ve regularmente.

“Magda te quiero… te debo tanto, tu me salvaste la vida cuando llegue a tu casa y la depresión que yo traía, tú me sacaste del todo el dolor y de todo lo que viví”, mencionó Laura Bozzo en su video.

También puso un mensaje muy emotivo junto a la publicación: “Mi adorada @magdaproducer Magda Rodríguez nunca tendré cómo devolverte todo lo que hiciste por mí, no puedo creer que te hayas ido te extraño tanto mi ángel de la guarda estarás por siempre en mí”. Además agregó: “aprendí tanto de ti que cambiaste mi vida y quiero que sepas que seré fuerte no olvido nuestras charlas en tu casa tus consejos me diste la mano cuando todos se apartaron de mí por eso y por mucho más te adoro y vivirás en mi por siempre”.

Varias celebridades enviaron su pésame incluso Nano participante del programa Guerreros 2020 comentó: “Dios la tenga en su gloria hoy se nos fue la guerrera más grande de todas Magda Rodríguez”.

Un internauta también dijo: “Animo mi lau!!! Se notaba lo mucho que se querían y la gran amistad y hermandad que tenían ambas y por todo eso hay que echarle para delante y recordarla con con una sonrisa así tal cual era ella”.

“Pero eso se lo hubiera dicho en vida. Porque la vida es tan corta que debemos decir lo que sentimos, lo que amamos a nuestros seres queridos en vida. Ahora ella ya no la oye.”, “Estamos contigo Laura sentimos la pérdida de tu gran amiga tu ángel guardián ella no te abandonará porque desde allá arriba velará por ti fuerza.”, “Magda Rodríguez y Laura Bozzo tenía una hermosa amistad”, fueron algunos de los comentarios que realizaron sus seguidores.

PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ