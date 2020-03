Laura Bozzo se ‘come viva’ a Irina Baeva

Afirma que la actriz no es digna representante de empoderamiento

Acusa a la rusa de rompe hogares

La polémica presentadora de televisión, Laura Bozzo, arremetió contra la actriz de origen ruso, Irina Baeva, al afirmar que no es una digna representante de empoderamiento y feminismo, y acusándola de rompe hogares.

Luego de que cancelaran la asistencia de Irina Baeva al evento de empoderamiento femenino, What a woman, en la Ciudad de México, donde la actriz presentaría el siete de marzo su conferencia Arriba Eva, en la que hablaría del acoso cibernético y prejuicios de género, Laura Bozzo aplaudió la decisión de los organizadores ya que consideró que la actriz, no es un ejemplo de empoderamiento ni de inspiración.

Durante la sección ‘Laura opina’ del programa televisivo, El Gordo y la Flaca, la conductora peruana cuestionó severamente los valores morales de Irina Baeva: “Con el ejemplo se educa. Y yo digo, ¿cuál es el ejemplo que nos va a dar la señora, señorita, Irina Baeva? ¿Cuál es el motivo de inspiración?

“¿Cuál es el motivo para empoderar a la mujer, para sentirnos orgullosas de ser mujeres y luchar sin depender de un hombre y salir adelante? ¿Cuál es la inspiración Irina, cuál? ¿El haber haberte metido (con Gabriel Soto) y destruido una familia?”, cuestionó la presentadora.

Y es que desde hace meses, Irina Baeva está en boca de todos por su polémico noviazgo con el actor Gabriel Soto, quien aún teniendo una relación con la actriz Geraldine Bazán, tuvo una aventura con la rusa.

Sobre el caso, Laura Bozzo fue más enérgica y reiteró que Irina Baeva no era inspiración para las mujeres “como yo, que hemos luchado, que nos hemos roto el lomo, que hemos arriesgado la vida en defensa de la causa de una mujer”.

“Tú no eres inspiración para ninguna mujer. Serás preciosa, serás hermosa, serás maravillosa, pero a nosotros no nos inspiras, a mí me denigras como mujer, porque yo considero que una mujer debe amarse lo suficiente para hacerse respetar y jamás destruir una familia, porque nadie es feliz en la desgracia ajena”, culminó Laura Bozzo.

Las opiniones de Laura Bozzo provocaron diversas reacciones por parte de los usuarios de Instagram, red social en la que se publicaron las opiniones de la conductora a cerca de Irina Baeva y que generó más de mil comentarios.

“Ella no destruyó nada. Acá el que tenía una familia y le importo un cul… dejarla por irse tras otra mujer fue el. Él fue el que destruyó su propia familia”, publico una usuaria, cuyo comentario fue contestado por la misma Laura Bozzo:

“De acuerdo contigo, no hay justificación. Durante los 25 años que he tenido mi programa, siempre era lo mismo, el desgraciado justificando: que si ya no la quería, porque no se entendían, que lo trataba mal, etc., etc., Algunos hasta decían ‘señorita Laura, es que me maltrata’. Mentirosos que no piensan con la cabeza, sino con lo de abajo…”