A los minutos que se compartió la imagen, los comentarios no tardaron en llegar, en donde se destacaban por atacar el cuerpo de la conductora y llamarla “Momia” o “Huesuda”, algo que es costumbre de ver en las imágenes de Bozzo y que en anteriores ocasiones ha ignorado pero esta vez no dejó pasar la oportunidad para contestar a los haters.

No es la primera vez que el público se refiere de esa manera de la conocida presentadora de “Laura en América”, ya que siempre ha sido blanco de las críticas, pero hay veces donde no permite que sigan haciendo esa clase de agresiones y decide intervenir para evitar más odio hacia su imagen. Archivado como: Laura Bozzo responde críticas

No pasó mucho tiempo cuando Laura cambió su pie de imagen, agregando: “Por cierto para los que me dicen momia, gracias. Amo mi cuerpo y me valen las críticas, siempre hice y haré lo que chin…dos me dé la gana”, burlándose de las críticas negativas que estaban en la sección de comentarios de la fotografía.

“No hagas caso , sos guapísima y la envidia las mata”, “¡Guapa!”, “Estás regia, sigue haciendo lo que te dé tu ching…da gana”, “Quien no quisiera ese cuerpo a su edad es envidiable”, “No le pare a las críticas total como sea hablan envidia quisiera yo tener ese cuerpazo”, “Sigue disfrutando la vida, así es mi querida Laurita. No hagas caso a críticas destructivas”, son los comentarios que destacan en la fotografía, dejando muy por debajo, las palabras negativas.

“Yo me siento segura de lo que soy”

Hace un par de semanas sostuvo un encuentro con los medios mexicanos, según el portal de noticias Depor, a Laura le preguntaron por los memes que han circulado en las redes sobre su aspecto y también lo que ella opinaba de las burlas que recibía a diario, contestando: “Amo los memes, me encanta conectar con la gente joven, me encanta que me digan ridícula, momia. Me divierto, porque yo me siento segura de lo que soy”.

Los comentarios de Bozzo trajeron una opinión positiva para el público, que admiro su actitud ante los ataques que ha sufrido y sobre todo, el carácter que tiene para enfrentar a una generación que no se queda callada y hace uso de las redes sociales para hablar sobre cualquier tema que esté en vogue, sin importar lo que pueda llegar a generar.