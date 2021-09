Laura Bozo reaparece, pero en las redes sociales

Está acusada de evasión fiscal en México

No se presentó a la cita que le hizo un juez por adeudos Tras varios días ‘escondida’ al estar señala por presunta evasión fiscal, por fin reaparece en redes sociales la conductora peruana Laura Bozzo, pero solo para romper el silencio y dice si se irá de México, de acuerdo a una publicación que hizo en su cuenta oficial de Twitter. Relacionado Aparece video del Pirata de Culiacán afirmando que no esta muerto (VIDEO) Sismo ‘sacude’ en Nicaragua tras temblor en Australia Canelo Álvarez y Caleb Plant adelantan su pelea en plena conferencia de prensa (VIDEO) Como se recordará, la conductora peruana no se presentó a la cita que le hizo un juez por adeudos con el SAT, por lo que prefirió hacerlo a través de su cuenta de Twitter y explicó qué hará de ahora en adelante con su permanencia en este país, ya que no ha dado la cara. ATRIBUYE PROBLEMAS DE SALUD Sin decir más nada solo atinó a escribir: “He decidido suspender temporalmente mi cuenta por que ha sido jaqueada, por dos semanas no voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuanto antes, ni muerta me iré de MEXICO los amo”, esto luego de una serie de mensajes que hizo apenas ayer y que no especificó si eran ciertos o no. Aunque recibió algunos comentarios de apoyo, otras personas la ‘reventaron’ en esa red social: “Te mando un fuerte abrazo mi laurita”, “suerte Laura”, “da la cara como buena peruana”, “saludo Laura, te apoyo”, fueron los pocos mensajes positivos hacia la conductora.

“USTED SE SABE DEFENDER” Una persona más se unió a los apoyos y escribió sobre la situación: “Mi Lau, espero te encuentres bien, sea verdad o sea mentira debemos de cumplir con nuestros deberes como ciudadanos, espero te encuentres bien de salud, que Dios te bendiga y te proteja, besos”. Otra más le mostró su respaldo ante las acusaciones en su contra de presunta evasión fiscal en México: “Así es sra. La gente cuando no nos quiere hace lo imposible, por inventar cosas para que se vaya uno….UD. cómo abogada se sabe defender. Así Dios la bendiga”. Archivado como: Laura Bozzo reaparece

Laura Bozzo reaparece: PAGAS O CÁRCEL PerO luego llegaron las fuertes críticas: “Así como puedes tuitear también puedes pagar, no te hagas la víctima y paga lo que le debes a los mexicanos”, “no no te vas a ir ni nada porque no vas a poder escaparte de la CÁRCEL y ya después si no te quieres ir te mandamos deportada”. “Ntp en la cárcel tú te quedas en México, no te dejarán salir, es un ganar-ganar entre tú y el mundo entero”, “jajaja ¿Sigues con eso? Ridícula paga tus impuestos y vete”, “paga o cárcel, por que los mexicanos comunes si pagamos! Tu no eres de aquí y le quieres robar a nuestro pueblo! O pagas o a la cárcel, piénsalo!”, le dijeron más personas.

Laura Bozzo reaparece: “APÉGUESE A LA LEY” Sin embargo, ese comentario generó más odio entre algunos mexicanos: “Jajajajaja nos quieres ver la cara de estúpidos, que tú te creas tus mentiras no significa que nosotros también, paga que mexicanos por menos están en la cárcel y obvio no te irás de México por que en ningún lado te aceptan”. “¿Hakeada? Mejor apéguese a la ley doñita, y comparezca ante la justicia mexicana, sin duda ni de pedo se va de México por que tiene a la audiencia más acomplejada y fácil de manipular, mejor déles el ejemplo de HACERSE RESPONSABLE DE SUS ACTOS”, le recriminó otro usuario.

Laura Bozzo reaparece: PIDE AYUDA Y es que antes, en su cuenta aparecieron publicados unos escritos en los cuales lamentó no haber cumplido con el adeudo fiscal y aseguró que había entendido que “tenía tres años para hacerlo”. “Si no me presenté es porque por mis problemas de salud avalados por médicos era una sentencia de muerte anticipada”, expresó en la red social. En agosto, un juez a cargo de la audiencia, y a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), ordenó prisión preventiva justificada en el Reclusorio de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, para la conductora. Esto, por cometer un delito fiscal que rebasa los 12 millones de pesos, lo cual provocó que fuera vinculada a proceso con prisión preventiva.

“PERDÍ TODO” Fue el 20 de septiembre de 2021 que la artista reapareció con estos mensajes en los que confiesa qué fue lo que pasó y de manera directa culpa a sus contadores de la situación financiera por la que atraviesa y además confiesa una terrible noticia para su familia. La peruana interactuó con la gente y contestó algunos comentarios y de manera textual dijo: “Gracias, no saben el horros que estoy pasando por confiar en delincuentes, estoy muy mal, lo perdí todo”, esto en relación a la situación por la que atraviesa con autoridades fiscales que le reclaman dinero no reportado a las arcas federales. Archivado como: Laura Bozzo reaparece

CULPA A CONTADORES Luego de no acudir a la cita y ser considerada como ‘prófuga’ o intentar huir de la justicia, la conductora usó esta red social para justificar su incumplimiento ante el llamado de una autoridad que le requirió para explicar la acusación que pesa sobre ella. “Los amo, creí en gente a quien le di poder y m estafaron, preferible creer en la gente del SAT que ellos ladrones”. Y entonces agregó a su ‘defensa’ virtual: “Estafadores esos son los contadores, a mí me engañaron, son un asco”. Archivado como: Laura Bozzo reaparece

“NACA, PERO NO RATERA” Sin embargo, llegó un momento en que algunas personas llegaron a insultar a la peruana y ella no tuvo más remedio que responder y una de sus contestaciones fue precisa: “Puede ser que sea naca, pero ratera jamás”, lo que ‘encendió’ la reacción de más internautas. Pero luego la artista no escatimó en palabras para seguir justificando la situación que atraviesa y explicó su verdad: “Jamás pagué fortunas de impuestos con mi nombre, no te dejes engañar”. Sin embargo, hubo opiniones encontradas en su misma cuenta de Twitter. Archivado como: Laura Bozzo reaparece

La demanda contra Laura Bozzo, interpuesta por Gabriel Soto e Irina Baeva por difamación, amenazas, acoso y discriminación, procederá luego de que la conductora de televisión no se presentó esta semana a audiencia. La comunicadora se refirió hacia ellos de manera despectiva por lo que los actores iniciaron una demanda en su contra hace alrededor de un año. “Se hizo el desahogo de las pruebas y la contraparte no se presentó entonces la demanda procede”, señaló Gabriel Soto a las cámaras del programa “Hoy”. Como explicaron los actores ni Bozzo ni sus abogados se presentaron a la audiencia, de hecho, el paradero de la conductora de televisión se desconoce después de que se dieran a conocer los problemas fiscales que tiene con el Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).