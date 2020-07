La conductora peruana enciende las redes sociales

Laura Bozzo presume sus pecas más atrevida que nunca

Su publicación está cerca de llegar a los 9 mil likes

En plena cuarentena, la conductora peruana Laura Bozzo enciende las redes sociales al presumir sus pecas más atrevida que nunca.

A punto de llegar a los 9 mil likes, entre ellos de la cantante Noelia y de la actriz Anel Noreña, exesposa de José José, esta publicación está disponible en la cuenta oficial de Instagram de Laura Bozzo, quien nació en 1951 en Perú.

“Trabajando en Acapulco para Laura sin censura, gracias por mandarme sus historias, estoy para apoyarlos”, posteó la conductora peruana para acompañar este par de imágenes y de inmediato sus seguidores se expresaron, aunque antes, la también abogada y doctora en Derecho, expresó: “Los amo”.

Una internauta no se guardó nada y compartió el siguiente texto dirigido a Laura Bozzo: “Laura, definitivamente tu regreso no es grato, es una lástima que creas que Américo (Garza) y (Karla) Panini están en lo correcto cuando fue Américo quien metió a las nenas en esta situación. Estás o vas a conducir una entrevista a estos hampones sin haber investigado a fondo. La Familia Luna (de la fallecida comediante Karla Luna) también merece el mismo protagonismo que ello”.

Laura Bozzo no se quedó callada y contestó así: “Gracias por este comentario. Para empezar, jamás apoyaría una traición, ok. Segundo, lo único que busco es que las niñas de Karla Luna vean a sus abuelos y hermanos, que por cierto, no quisieron hablar en el programa, pero eso no me importa, ok, a mí todos me valen, quiero que esas niñas tengan una vida feliz, eso es todo”.

Y con lo que no contaba la conductora peruana, que presume sus pecas más atrevida que nunca en un par de imágenes, era que más personas le responderían a su comentario, algunos a favor y otros en contra.

“Dice toda la verdad, mil respetos para ella como comunicadora”, “Se gana el cielo, Laura, y definitivamente, usted reafirmaría lo ching… que es usted. No sabe la paz mental que eso nos da a mucha gente”, “En Twitter negabas que no te meterías en ese tema y ahora resulta que también vas a abogar por la causa, lo que quieres es colgarte de ese chisme, quieres raiting para tu programa”.

Por otra parte, una admiradora quedó gratamente sorprendida al ver que Laura Bozzo dejara ver sus pecas más atrevida que nunca: “Estás bonita porque te muestras tal y cómo eres”, a lo que la conductora peruana respondió: “A mí me vale lo que piensen, me amo a mí misma y soy muy feliz”.

Varias personas reaccionaron a esta confesión y así se expresaron: “Esa es la actitud”, “Uy, no, esos labios terribles resecos y pelados, te puedo regalar algo para que te pongas”, “Divina y elegante”, “Esa actitud suya, señora Laura, me encanta de usted, es muy linda de corazón, de nobles sentimientos”, “Bella mujer por dentro y por fuera”, “Yo te apoyo mi Laura, pa’lante, que siempre has sido una mujer de retos y lo haz demostrado”.