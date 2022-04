Laura Bozzo posa en traje de baño, ¡y le dice que se ve más joven!

En la sección de comentarios, le dijeron que se veía rejuvenecida: “Te vez guapísima Laura”, “No puedo esperar a verte en el programa”, “Qué mayor sorpresa que verte así de bien, Laura”, “Que joven se mira señorita Laura muy ‘nice’ y guapa, parece de 45”, “Estás cada día más divina con mucho respeto me atrevo a decírtelo sigue hace y millones de éxitos”.

Laura apareció posando en la playa de Acapulco, y aunque no se vio mucho de su recorrido, la conductora peruana publicó una foto en donde aparece con un traje de baño color negro y unos lentes oscuros. En dicha publicación escribió: “Despidiéndome de Acapulco porque ya me quedo en Ciudad de México, y es que este lunes estrenamos ‘Que Pase Laura’ a las 5: 30 por @imagentvmex mi nueva familia”.

Laura Bozzo traje baño: está más que contenta con su regreso a la televisión, por lo que ha estado anunciando por medio de su cuenta de Instagram que su nueva familia, Imagen televisión, será la encargada de darle el recibimiento a un nuevo concepto de su programa ‘Laura en América’, en donde se dedica a apoyar a mujeres en situaciones de violencia, problemas familiares etc.

Agradece estar nuevamente en la televisión

Bozzo reconoció que está más que contenta con su regreso a la televisión, pues luego de afrontar problemas legales en México, la peruana logró arreglar esos asuntos, y agradece el espacio que la televisora Imagen, le está dando para continuar con su programación: “Aún no puedo creer como en un momento pensé que ya no había nada más…para mi fue una experiencia terrible, pero aquí, estoy agradecida por esta nueva oportunidad que Dios pone en mi camino y no le voy a fallar. Nunca pierdan la fe, Jesús nunca nos suelta la mano, los amo”, escribió Laura.

Maribel Guardia por su parte, le respondió en los comentario con un mensaje bastante positivo: ” Tu tienes talento y actitud , nunca se te van a cerrar las puertas. Que Dios te acompañe”, “Así es Laura, todo en mano de Dios porque el es fiel suerte en tu nuevo proyecto”, son algunos de los comentarios que se aprecian en la publicación.