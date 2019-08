Página

Laura Bozzo lució un diminuto traje de baño al estilo JLo

La peruana dejó al descubierto su pecho y casi se le ve su parte más íntima

JLo cautivó a todos con su retaguardia

Como si se tratara de una competencia en la que claramente Laura Bozzo no sale victoriosa, la peruana se atrevió a posar en un sexy traje de baño al punto de dejar casi sus pechos al descubierto y hasta sus partes más íntimas, tal como lo hiciera JLo hace algunos días.

La presentadora de televisión se encuentra gozando de una etapa profesional y personal muy estable, pues además de integrarse a ‘El Gordo y la Flaca’, también goza de unas buenas vacaciones en las que no se priva de lucir su cuerpo en diminutos trajes de baño.

Muchas personas han hecho énfasis en que Laura Bozzo agarró un ‘segundo aire’ cuando se separó de su anterior pareja Christian, sin embargo, también se ha ganado muchas críticas por destaparse a la mínima provocación.

En esta ocasión, Laura Bozzo apareció a bordo de un yate vistiendo un apretado traje de baño blanco con dibujos en distintos colores que dejaban al descubierto sus brazos y piernas, pero también, resaltaban sus pechos.

“Pasándola increíble, gracias por tantas bendiciones, abrazos para todos”, fue lo que escribió la presentadora en la imagen que recibió más de 6 mil me gusta y muchos comentarios.

A los fans no pareció importarles la figura de Laura Bozzo, pues los comentarios no tardaron en aparecer: “La mayor belleza es la inteligencia, la preparación los valores y la humildad y tu eres una Reyna gracias por tu altruismo y por ser única y original”, “Es una mujer de admirar y a su edad tiene un cuerpo muy bonito a lo natural, a los que tanto critican mírense a ustedes mismos y no juzguen”, “Qué belleza de lugares .y tú eres un ser de luz Hermosa persona”.

